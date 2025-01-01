O dropshipping permite-lhe vender produtos online sem manter inventário. Quando alguém faz uma encomenda na sua loja, ela é enviada de forma automática para um fornecedor externo, que por sua vez envia o produto diretamente para o cliente.

A impressão a pedido é uma forma de dropshipping, uma vez que não precisa que o vendedor acumule stock - é o fornecedor que trata dos envios e da logística.

A impressão a pedido é ideal para quem quer vender produtos personalizados e criar uma marca própria sem ter de se preocupar com inventário ou com investimentos iniciais. É indicada para influencers, artistas e empresas que queiram vender artigos ou produtos personalizados online.