드랍쉬핑을 통해 재고를 보유하지 않고도 온라인으로 제품을 판매할 수 있습니다. 매장에서 주문이 들어오면 자동으로 제3자 공급업체로 전송되어 고객에게 직접 배송됩니다.

주문형 인쇄(Print on Demand)는 판매자가 재고를 보유할 필요가 없고, 공급업체가 배송 및 물류를 처리하기 때문에 드롭쉬핑의 한 형태입니다.

주문형 인쇄는 맞춤형 제품을 판매하고 고유한 브랜드를 구축하려는 모든 사람에게 적합합니다. 재고나 초기 비용에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 굿즈나 맞춤형 제품을 온라인으로 판매하려는 인플루언서, 아티스트, 기업에 이상적입니다.