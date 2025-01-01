주문형 인쇄 웹사이트
매장을 만들고 맞춤형 제품 판매를 시작하세요
재고와 배송 물류를 건너뛰세요. 단일 대시보드에서 상품 사업을 디자인, 판매, 운영하세요.
30일 내 환불 보장
Hostinger에서 맞춤형 제품 스토어를 시작하는 이유
몇 분 안에 시작하세요
Hostinger AI Builder와 Printful을 통합하여 몇 분 만에 완벽한 브랜드 상품 매장을 만들어 보세요.
사전 비용 없음
판매 시에만 비용을 지불하고, 수익은 100% 지급됩니다. 거래 수수료는 없습니다.
티셔츠부터 포스터까지 무엇이든 판매하세요
신뢰할 수 있는 품질 관리가 내장된 수백 가지의 프리미엄 제품 중에서 선택하세요.
핸즈프리 이행
Printful은 모든 주문을 전 세계로 인쇄, 포장, 배송합니다. 상자를 만지거나 값비싼 재고를 보유할 필요가 없습니다.
3가지 간단한 단계로 주문형 인쇄 매장을 만드세요
사이트를 구축하고 Printful에 연결하세요
AI Builder로 웹사이트를 만들거나, 디자이너가 만든 전자상거래 템플릿을 선택하세요. 코딩은 필요 없습니다.
2. 제품을 만드세요
아트워크를 업로드하고 티셔츠, 머그컵, 휴대폰 케이스 등 400개 이상의 프리미엄 상품 중에서 선택하세요. 세부 사항을 맞춤 설정하고 가격을 설정한 후 판매를 시작하세요. 먼저 테스트해 보고 싶으신가요? 샘플을 주문하세요.
3. 판매를 시작하세요
판매가 이루어질 때마다 Printful이 매장 명의로 인쇄 및 배송을 처리해 드립니다. 재고도 없고, 배송도 번거롭지 않으며, 추가 비용도 없습니다.
당신에게 딱 맞는 웹사이트 빌더 플랜을 찾아보세요
30일 환불 보장으로 위험 부담 없이 온라인으로 아이디어를 얻어보세요.
이커머스
최대 600개 제품 판매 가능
서비스 예약 및 판매
100개 이상의 결제 수단
0% 거래 수수료
주문형 인쇄
재고 관리
제품 리뷰
배송 규칙 설정
추천 상품
Business 웹사이트 빌더
₩ 19,99980% 할인
₩ 3,999 /월
48 개월 주기로
+ 개월 무료
결제 시 주의사항
이 모든 것을 추가 비용 없이 즐겨보세요.
무료 도메인 (₩14,549 값)
24시간 연중무휴 고객 지원
무료 이메일 서비스 (최대 50개 이메일 주소)
30일 환불 보장
온라인 성공은 여기서 시작됩니다
AI로 더 빠르게 온라인 판매를 시작하세요
AI 도구가 어려운 작업을 대신 처리해 주어 단 몇 분 만에 브랜드를 구축하세요. 전환율이 높은 온라인 스토어를 즉시 생성하고, 스마트한 SEO 제안으로 최적화하고, 비즈니스를 반영하는 독창적인 로고를 제작할 수 있습니다. 이 모든 것이 손 하나 까딱하지 않고 가능합니다.
내장된 마케팅과 SEO로 주목을 받으세요
Google Ads와 Meta Pixel을 포함한 마케팅 통합을 통해 매장이 적합한 고객에게 도달하도록 하세요. 내장된 SEO 도구를 사용하면 중요한 곳에 효과적으로 노출될 수 있습니다.
주문형 인쇄 FAQ
인쇄 주문에 관해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.