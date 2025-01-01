प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट
एक स्टोर बनाएँ और कस्टम उत्पाद बेचना शुरू करें
इन्वेंट्री और शिपिंग लॉजिस्टिक्स की चिंता छोड़ दें। एक ही डैशबोर्ड से अपना मर्चेंडाइज़ बिज़नेस डिज़ाइन करें, बेचें और चलाएँ।
30-दिन की मनी-बैक गारंटी
होस्टिंगर के साथ अपना कस्टम उत्पाद स्टोर क्यों लॉन्च करें?
कुछ ही मिनटों में लॉन्च
होस्टिंगर एआई बिल्डर और प्रिंटफुल एकीकरण के साथ मिनटों में एक पूरी तरह से ब्रांडेड मर्च स्टोर बनाएं।
शून्य अग्रिम लागत
केवल बिक्री होने पर ही भुगतान करें और 100% लाभ अपने पास रखें। हम कोई लेनदेन शुल्क नहीं लेते।
टी-शर्ट से लेकर पोस्टर तक कुछ भी बेचें
सैकड़ों प्रीमियम उत्पादों में से चुनें, जिनमें से प्रत्येक में अंतर्निहित गुणवत्ता नियंत्रण है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।
हाथों से मुक्त पूर्ति
टेम्पलेट्स पहले से तैयार लेआउट प्रदान करते हैं, जिससे शुरू से डिजाइन करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
3 आसान चरणों में अपना प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर बनाएं
अपनी साइट बनाएं और प्रिंटफुल से जुड़ें
एआई बिल्डर के साथ अपनी वेबसाइट बनाएं या डिजाइनर द्वारा निर्मित ईकॉमर्स टेम्पलेट चुनें - कोडिंग की आवश्यकता नहीं है।
2. अपने उत्पाद बनाएँ
अपनी कलाकृति अपलोड करें और 400 से ज़्यादा प्रीमियम उत्पादों में से चुनें, जिनमें टी-शर्ट, मग और फ़ोन केस शामिल हैं। अपनी ज़रूरत के अनुसार डिज़ाइन बनाएँ, अपनी कीमत तय करें और बेचना शुरू करें। पहले इसे आज़माना चाहते हैं? एक नमूना ऑर्डर करें।
3. बिक्री शुरू करें
प्रिंटफुल हर बार जब आप कोई बिक्री करते हैं, तो प्रिंटिंग और शिपिंग का ध्यान रखता है, और वो भी आपके स्टोर के नाम पर। कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई शिपिंग झंझट नहीं, और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।
अपने लिए सही वेबसाइट बिल्डर योजना खोजें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ अपने विचार को जोखिम-मुक्त ऑनलाइन प्राप्त करें।
ईकॉमर्स
अधिकतम 600 उत्पाद बेचें
सेवाएं शेड्यूल करें और बेचें
100+ भुगतान विधियां
0% ट्रांजैक्शन शुल्क
मांग पर प्रिंट
इन्वेंटरी प्रबंधन
उत्पादों के रिव्यूज़
शिपिंग नियमों का सेटअप
सुझाए गए उत्पाद
Business वेबसाइट बिल्डर
₹ 699.0067% की बचत
₹ 229.00 /माह
48 माह की अवधि के लिए
+ महीने मुफ्त
भुगतान की शर्तें
इन सबका आनंद लें। बिना किसी अतिरिक्त लागत के।
निःशुल्क डोमेन (₹749.00 मूल्य)
24/7 ग्राहक सहायता
निःशुल्क ईमेल सेवा (50 ईमेल पते तक)
आपकी ऑनलाइन सफलता यहीं से शुरू होती है
AI के साथ तेज़ी से ऑनलाइन बिक्री शुरू करें
AI टूल्स की मदद से मिनटों में अपना ब्रांड बनाएँ, जो आपके लिए हर काम कर देते हैं। तुरंत एक उच्च-रूपांतरण वाला ऑनलाइन स्टोर बनाएँ, उसे स्मार्ट SEO सुझावों से ऑप्टिमाइज़ करें, और एक अनोखा लोगो बनाएँ जो आपके व्यवसाय को दर्शाता हो, और वो भी बिना किसी मेहनत के।
अंतर्निहित मार्केटिंग और SEO के साथ ध्यान आकर्षित करें
Google Ads और मेटा पिक्सेल जैसे मार्केटिंग इंटीग्रेशन के ज़रिए सुनिश्चित करें कि आपका स्टोर सही ग्राहकों तक पहुँचे। हमारे बिल्ट-इन SEO टूल आपको ज़रूरी जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद करेंगे।
मांग पर प्रिंट संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
