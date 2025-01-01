ड्रॉपशिपिंग आपको बिना कोई इन्वेंट्री रखे ऑनलाइन उत्पाद बेचने की सुविधा देती है। जब कोई आपके स्टोर में ऑर्डर देता है, तो वह स्वचालित रूप से किसी तृतीय-पक्ष आपूर्तिकर्ता को भेज दिया जाता है, जो उत्पाद को सीधे आपके ग्राहक तक पहुँचाता है।

प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉपशिपिंग का एक रूप है, क्योंकि इसमें विक्रेता को इन्वेंट्री रखने की आवश्यकता नहीं होती - आपूर्तिकर्ता शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करता है।

प्रिंट ऑन डिमांड उन सभी के लिए एकदम सही है जो कस्टम उत्पाद बेचना चाहते हैं और एक अनूठा ब्रांड बनाना चाहते हैं। इन्वेंट्री या अग्रिम लागतों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उन प्रभावशाली लोगों, कलाकारों और कंपनियों के लिए आदर्श है जो ऑनलाइन मर्चेंडाइज़ या कस्टम उत्पाद बेचना चाहते हैं।