Website voor printen op aanvraag
Creëer een winkel en begin met het verkopen van aangepaste producten
Sla voorraad- en verzendlogistiek over. Ontwerp, verkoop en run je merchandisebedrijf vanaf één dashboard.
30-dagen-geld-terug-garantie
Waarom zou u uw aangepaste productwinkel met Hostinger lanceren?
Lancering binnen enkele minuten
Creëer binnen enkele minuten een volledig gepersonaliseerde merchandisewinkel met Hostinger AI Builder en Printful-integratie.
Geen kosten vooraf
Betaal alleen bij een verkoop en behoud 100% van de winst. Wij rekenen geen transactiekosten.
Verkoop alles van t-shirts tot posters
Kies uit honderden premiumproducten, elk met ingebouwde kwaliteitscontrole waarop u kunt vertrouwen.
Handsfree afhandeling
Printful print, verpakt en verzendt elke bestelling wereldwijd. U hoeft nooit een doos aan te raken of dure voorraad aan te houden.
Creëer uw print-on-demand-winkel in 3 eenvoudige stappen
Bouw uw site en verbind Printful
Bouw uw website met AI Builder of kies een door een ontwerper gemaakt e-commercesjabloon – geen codering nodig.
2. Creëer uw producten
Upload je artwork en kies uit meer dan 400 premium producten, waaronder t-shirts, mokken en telefoonhoesjes. Pas de details aan, bepaal je prijs en begin met verkopen. Wil je het eerst testen? Bestel dan een sample.
3. Begin met verkopen
Printful regelt het printen en verzenden bij elke verkoop, volledig op naam van je winkel. Geen voorraad, geen gedoe met verzenden en geen extra kosten.
Vind het perfecte websitebouwer-abonnement voor u
Zet uw idee zonder risico online met een geld-terug-garantie van 30 dagen.
E-commerce
Verkoop tot 600 producten
Plan en verkoop diensten
100+ betaalmethoden
0% transactiekosten
Print-on-demand
Voorraadbeheer
Productbeoordelingen
Verzendregels instellen
Aanbevolen producten
Business website bouwer
€ 14,99BESPAAR 73%
€ 3,99 /mnd
Voor 48 maand(en)
+ Maanden gratis
Betaalvoorwaarden
Geniet hiervan. Zonder extra kosten.
Gratis domein (9,99 € waarde)
24/7 klantenservice
Gratis e-mailservice (tot 50 e-mailadressen)
30 dagen geld-terug-garantie
Uw online succes begint hier
Begin sneller online te verkopen met AI
Bouw je merk in enkele minuten op met AI-tools die het zware werk voor je doen. Creëer direct een converterende webshop, optimaliseer deze met slimme SEO-suggesties en creëer een uniek logo dat je bedrijf weerspiegelt, allemaal zonder er ook maar een vinger voor uit te steken.
Val op met ingebouwde marketing en SEO
Zorg ervoor dat je winkel de juiste klanten bereikt met marketingintegraties zoals Google Ads en Meta Pixel. Onze ingebouwde SEO-tools helpen je om te verschijnen waar het telt.
Veelgestelde vragen over printen op aanvraag
