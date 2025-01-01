Met dropshipping kun je producten online verkopen zonder voorraad aan te houden. Wanneer iemand een bestelling plaatst in je winkel, wordt deze automatisch doorgestuurd naar een externe leverancier die het product rechtstreeks naar je klant verzendt.

Print on demand is een vorm van dropshipping, omdat de verkoper geen voorraad hoeft aan te houden – de leverancier regelt de verzending en logistiek.

Print on demand is perfect voor iedereen die gepersonaliseerde producten wil verkopen en een uniek merk wil opbouwen. Je hoeft je geen zorgen te maken over voorraad of kosten vooraf. Het is ideaal voor influencers, artiesten en bedrijven die merchandise of gepersonaliseerde producten online willen verkopen.