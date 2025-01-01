Nõudmisel printimine (POD) tähendab, et teie tooteid hakatakse valmistama alles pärast seda, kui keegi on tellimuse esitanud. Toodete sünkroonimine Printfuli ja Hostingeri veebilehe koostaja vahel muudab selle sujuvaks.

Kui klient tellib toote, prindib ja saadab Printful selle, säästes teie raha laoseisu, tehingutasude ja logistika pealt. See Hostingeri ja Printfuli vaheline protsess on täielikult automatiseeritud, mis tähendab, et te ei pea sõrmegi liigutama.