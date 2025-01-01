Le dropshipping vous permet de vendre des produits en ligne sans détenir de stock. Lorsqu'une personne passe une commande dans votre boutique, celle-ci est automatiquement envoyée à un fournisseur tiers qui expédie le produit directement à votre client(e).

L'impression à la demande est une forme de dropshipping, car elle ne nécessite pas que le vendeur détienne de stock. Le fournisseur gère l'expédition et la logistique.

L'impression à la demande est parfaite pour quiconque cherche à vendre des produits personnalisés et à créer une marque unique. Nul besoin de vous soucier du stock ou des coûts initiaux. C'est idéal pour les influenceurs, les artistes et les entreprises qui souhaitent vendre des produits dérivés ou personnalisés en ligne.