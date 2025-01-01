À partir de 7,45 €/mois - sans frais supplémentaires
Déployez votre application web frontend Node.js
Déployez vos applications web React, Next.js, Vite et autres en quelques minutes. Vous codez, nous nous occupons du déploiement. Déploiements rapides, aucune facture surprise, aucune gestion DevOps.
Au service de 1 million de développeurs à travers le monde
L'essentiel. Rien de superflu.
Abordable
Le meilleur rapport qualité-prix du marché. Un prix mensuel unique, sans surprise.
Entièrement géré
Vous codez, nous assurons la maintenance. Serveurs et sécurité : nous nous en chargeons.
Performances intégrées
Hostinger CDN, WAF et protection DDoS inclus.
Coder d'abord
Déployez directement depuis votre IDE : VS Code, Cursor, Claude ou tout autre assistant d’IA.
Un puissant écosystème intégré
Nom de domaine et adresse e-mail professionnelle gratuits pendant 1 an, plus certificats SSL gérés gratuits.
Compatible avec votre pile
Compatible avec React, Next.js, Vite, Vue.js et autres. Aucune dépendance propriétaire. Créez à votre façon.
Envoyez votre code. Nous prenons le relais.
1. Connectez votre projet
Connectez-vous à GitHub, téléchargez un fichier ZIP ou déployez depuis l'assistant de code IA.
Votre framework est automatiquement détecté, les commandes de compilation sont gérées et vous êtes prêt à expédier.
2. Déploiement instantané
Lancez votre application web Node.js en quelques secondes
Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : tout est pris en charge. (Prise en charge du backend prochainement disponible)
3. Gérer et mettre à l'échelle
Gardez le contrôle et développez-vous en toute confiance
Surveillez les performances, cartographiez les domaines et redéployez automatiquement.
Déployez directement depuis l'IDE. Aucun tableau de bord n'est nécessaire.
Le déploiement agentiel connecte votre IDE à l'infrastructure gérée d'Hostinger, permettant des déploiements d'applications rapides et axés sur le code, directement depuis votre éditeur ou via GitHub pour le contrôle de version et la collaboration d'équipe.
Lancez des applications web Node.js, des projets PHP ou WordPress sans interrompre votre flux de développement.
Emplacement du serveur recommandé :
Déploiement local. Portée mondiale.
Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données et de CDN partout dans le monde : en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Australie.
Un prix mensuel unique, sans frais cachés
Cloud Startup
Optimisé pour les sites commerciaux et d'e-commerce
Ressources
+ mois gratuits
Abonnement de 48 mois. Vous paierez 23.99 €/mois au moment du renouvellement.
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.