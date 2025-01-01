Les propriétaires de marques, les entreprises et les investisseurs de domaines (personnes qui détiennent des domaines comme actifs et les revendent avec profit) achètent généralement des domaines premium.

Lorsque vous en achetez un, vous obtenez tous les droits d'utilisation, de gestion et de revente du domaine. N'oubliez pas : les domaines doivent être renouvelés chaque année. Pour éviter de perdre le vôtre, nous vous recommandons d'activer le renouvellement automatique ou de choisir un forfait à long terme.