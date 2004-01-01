Tutustu myytäviin premium-verkkotunnuksiin
Varmista menestys premium-verkkotunnuksella. Löydä ja rekisteröi omasi jo tänään.
Premium-verkkotunnusten keskeiset ominaisuudet
Korkea arvo
Korkean kysynnän vuoksi premium-verkkotunnuksilla on enemmän arvoa kuin tavallisilla osoitteilla.
Brändättävä
Premium-verkkotunnukset lisäävät uskottavuutta ja voivat auttaa brändiäsi erottumaan joukosta.
Avainsanarikas
Ne sisältävät monille toimialoille olennaisia avainsanoja, mikä tehostaa hakukoneoptimointia.
Mieleenpainuva
Premium-verkkotunnukset ovat lyhyitä ja ytimekkäitä.
Miksi yrityksesi ansaitsee premium-verkkotunnuksen
Käynnistä fiksummin aloittamalla oikealla verkkotunnuksella.
Mistä parhaat tuotemerkit alkavat
Hanki luottamus nopeasti verkossa
Tuo lisää kävijöitä
Kuinka luoda täydellinen premium-verkkotunnus
Pidä se lyhyenä
Käytä 1–3 sanaa verkkotunnukselle, joka on helppo muistaa.
Käytä tuttuja sanoja
Valitse sanoja, jotka ihmiset osaavat ja osaavat helposti kirjoittaa.
Mene asiaan
Ohita numerot, yhdysviivat tai mikä tahansa, mikä vaikeuttaa verkkotunnuksesi kirjoittamista.
Ajattele pitkällä aikavälillä
Muista, että premium-verkkotunnus on sijoitus.
Käytä avainsanoja
Valitse suosittuja tai osuvia avainsanoja, jotta ihmiset löytävät sinut helpommin.
Omista brändisi
Sisällytä brändisi nimi verkkotunnukseesi.