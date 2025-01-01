Jelajahi domain premium untuk dijual

Raih kesuksesan dengan nama domain premium. Temukan dan daftarkan nama domain Anda hari ini.

.id
Rp  252.900Rp  210.900
.com
Rp  209.900Rp  109.900
.online
Rp  579.900Rp  49.900
.shop
Rp  579.900Rp  16.900
.pro
Rp  480.900Rp  49.900
.xyz
Rp  231.900Rp  32.900
*Tahun pertama dengan registrasi 2 tahun atau lebih
Perlindungan privasi WHOIS gratis disertakan dengan setiap pendaftaran domain yang memenuhi syarat.

Karakteristik utama domain premium

Nilai tinggi

Karena permintaannya tinggi, domain premium memiliki nilai lebih daripada alamat standar.

Dapat diberi merek

Domain premium meningkatkan kredibilitas dan dapat membantu merek Anda menonjol.

Kaya kata kunci

Mereka menyertakan kata kunci yang relevan untuk banyak industri, sehingga meningkatkan SEO.

mudah diingat

Domain premium pendek dan ringkas.

Mengapa bisnis Anda layak mendapatkan domain premium

Luncurkan lebih cerdas dengan memulai dengan nama domain yang tepat.

Dimana merek terbaik dimulai

Domain premium memperkuat kehadiran online bisnis Anda.

Dapatkan kepercayaan dengan cepat secara online

Domain premium terlihat bagus, profesional, dan kredibel bagi pelanggan.

Datangkan lebih banyak pengunjung

Dengan domain yang kaya kata kunci, situs web Anda akan mendapat peringkat lebih tinggi dalam pencarian.
Mengapa bisnis Anda layak mendapatkan domain premium

Klaim domain premium Anda dalam hitungan menit

Periksa apakah domain premium Anda tersedia dengan alat pencarian cepat kami.
Pilih domain Anda.
Pilih ekstensi.
Lanjutkan ke bagian pembayaran.
Klaim domain premium Anda dalam hitungan menit

Cara membuat nama domain premium yang sempurna

Buatlah singkat saja

Buatlah singkat saja

Gunakan 1–3 kata untuk domain yang mudah diingat.

Gunakan kata-kata yang familiar

Gunakan kata-kata yang familiar

Pilih kata-kata yang diketahui orang dan dapat dieja dengan mudah.

Langsung ke intinya

Langsung ke intinya

Lewati angka, tanda hubung, atau apa pun yang membuat domain Anda lebih sulit diketik.

Berpikir jangka panjang

Berpikir jangka panjang

Ingat, domain premium adalah investasi.

Gunakan kata kunci

Gunakan kata kunci

Pilih kata kunci yang populer atau relevan untuk membantu orang menemukan Anda.

Miliki merek Anda sendiri

Miliki merek Anda sendiri

Sertakan nama merek Anda di domain Anda.

Jelajahi daftar ekstensi domain premium kami

.ai

.asia

.blog

.co

.com

.id

.io

.me

.net

.online

.org

.pro

.site

.space

.store

.tech

.app

.at

.ca

.cc

Tampilkan lebih banyak

FAQ domain premium

Baca jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan tentang nama domain premium kami.

Apa itu domain premium?

Bagaimana cara mendapatkan domain premium?

Apakah layak membeli nama domain premium?

Siapa pemilik nama domain premium?

Bisakah saya menegosiasikan harga domain premium?