Prozkoumejte prémiové domény na prodej
Připravte se na úspěch s prémiovým doménovým jménem. Objevte a zaregistrujte si tu svou ještě dnes.
Klíčové vlastnosti prémiových domén
Vysoká hodnota
Vzhledem k vysoké poptávce mají prémiové domény vyšší hodnotu než standardní adresy.
Značkovatelný
Prémiové domény zvyšují důvěryhodnost a mohou pomoci vaší značce vyniknout.
Bohatý na klíčová slova
Zahrnují relevantní klíčová slova pro mnoho odvětví, což zlepšuje SEO.
Nezapomenutelné
Prémiové domény jsou krátké a výstižné.
Proč si vaše firma zaslouží prémiovou doménu
Spouštějte chytřeji tím, že začnete se správným názvem domény.
Kde začínají nejlepší značky
Získejte si rychle důvěru online
Přilákat více návštěvníků
Jak si vytvořit perfektní prémiové doménové jméno
Zkrátka
Pro snadno zapamatovatelnou doménu použijte 1–3 slova.
Používejte známá slova
Vybírejte slova, která lidé znají a snadno se jim podaří napsat.
Jděte k věci
Vynechávejte čísla, pomlčky ani nic, co by ztěžovalo psaní vaší domény.
Myslete dlouhodobě
Nezapomeňte, že prémiová doména je investice.
Používejte klíčová slova
Vyberte si oblíbená nebo relevantní klíčová slova, která lidem pomohou vás najít.
Vlastněte svou značku
Zahrňte název své značky do své domény.