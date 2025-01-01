Prozkoumejte prémiové domény na prodej

Připravte se na úspěch s prémiovým doménovým jménem. Objevte a zaregistrujte si tu svou ještě dnes.

.cz
666,99  Kč666,99  Kč
.com
431,99  Kč69,99  Kč
.online
863,99  Kč73,99  Kč
.shop
863,99  Kč24,99  Kč
.pro
715,99  Kč73,99  Kč
.xyz
345,99  Kč49,99  Kč
*1. rok s registrací na 2 a více let
Bezplatná ochrana soukromí WHOIS je zahrnuta v každé registraci oprávněné domény.

Klíčové vlastnosti prémiových domén

Vysoká hodnota

Vzhledem k vysoké poptávce mají prémiové domény vyšší hodnotu než standardní adresy.

Značkovatelný

Prémiové domény zvyšují důvěryhodnost a mohou pomoci vaší značce vyniknout.

Bohatý na klíčová slova

Zahrnují relevantní klíčová slova pro mnoho odvětví, což zlepšuje SEO.

Nezapomenutelné

Prémiové domény jsou krátké a výstižné.

Proč si vaše firma zaslouží prémiovou doménu

Spouštějte chytřeji tím, že začnete se správným názvem domény.

Kde začínají nejlepší značky

Prémiová doména posiluje online přítomnost vaší firmy.

Získejte si rychle důvěru online

Prémiové domény vypadají pro zákazníky elegantně, profesionálně a důvěryhodně.

Přilákat více návštěvníků

S doménou bohatou na klíčová slova se váš web umístí ve výsledcích vyhledávání výše.
Získejte svou prémiovou doménu během několika minut

Zkontrolujte, zda je vaše prémiová doména k dispozici, pomocí našeho rychlého vyhledávacího nástroje.
Vyberte si svou doménu.
Vyberte rozšíření.
Jděte k pokladně.
Jak si vytvořit perfektní prémiové doménové jméno

Zkrátka

Zkrátka

Pro snadno zapamatovatelnou doménu použijte 1–3 slova.

Používejte známá slova

Používejte známá slova

Vybírejte slova, která lidé znají a snadno se jim podaří napsat.

Jděte k věci

Jděte k věci

Vynechávejte čísla, pomlčky ani nic, co by ztěžovalo psaní vaší domény.

Myslete dlouhodobě

Myslete dlouhodobě

Nezapomeňte, že prémiová doména je investice.

Používejte klíčová slova

Používejte klíčová slova

Vyberte si oblíbená nebo relevantní klíčová slova, která lidem pomohou vás najít.

Vlastněte svou značku

Vlastněte svou značku

Zahrňte název své značky do své domény.

Prohlédněte si náš seznam prémiových doménových koncovek

.com

.cz

.io

.me

.net

.org

.shop

.site

.space

.store

.tech

.xyz

.club

.es

.eu

.info

.online

.us

