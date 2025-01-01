Preskúmajte prémiové domény na predaj

Pripravte sa na úspech s prémiovou doménou. Objavte a zaregistrujte si tú svoju ešte dnes.

.com
16,99  €2,99  €
.online
32,99  €2,99  €
.shop
32,99  €0,99  €
.pro
17,99  €3,99  €
.net
16,99  €11,99  €
.xyz
13,99  €1,99  €
*1. rok s registráciou na 2 alebo viac rokov
Bezplatná ochrana súkromia WHOIS je zahrnutá v každej oprávnenej registrácii domény.

Kľúčové charakteristiky prémiových domén

Vysoká hodnota

Vzhľadom na vysoký dopyt majú prémiové domény vyššiu hodnotu ako štandardné adresy.

Značkovateľné

Prémiové domény zvyšujú dôveryhodnosť a môžu pomôcť vašej značke vyniknúť.

Bohatý na kľúčové slová

Zahŕňajú relevantné kľúčové slová pre mnoho odvetví, čím posilňujú SEO.

Pamätné

Prémiové domény sú krátke a výstižné.

Prečo si vaša firma zaslúži prémiovú doménu

Spúšťajte inteligentnejšie tým, že začnete so správnym názvom domény.

Kde začínajú najlepšie značky

Prémiová doména posilňuje online prítomnosť vašej firmy.

Rýchlo si získajte dôveru online

Prémiové domény vyzerajú pre zákazníkov uhladene, profesionálne a dôveryhodne.

Prilákajte viac návštevníkov

S doménou bohatou na kľúčové slová sa vaša webová stránka umiestni vo vyhľadávaní vyššie.
Prečo si vaša firma zaslúži prémiovú doménu

Získajte svoju prémiovú doménu za pár minút

Skontrolujte, či je vaša prémiová doména dostupná, pomocou nášho rýchleho vyhľadávacieho nástroja.
Vyberte si svoju doménu.
Vyberte si rozšírenie.
Choďte k pokladni.
Získajte svoju prémiovú doménu za pár minút

Ako si vytvoriť perfektný prémiový názov domény

Stručne povedané

Stručne povedané

Pre doménu použite 1 – 3 slová, ktoré si ľahko zapamätáte.

Používajte známe slová

Používajte známe slová

Vyberajte slová, ktoré ľudia poznajú a vedia ich ľahko napísať.

Prejdite k veci

Prejdite k veci

Vynechajte čísla, pomlčky ani čokoľvek, čo sťažuje písanie vašej domény.

Myslite dlhodobo

Myslite dlhodobo

Pamätajte, že prémiová doména je investícia.

Použite kľúčové slová

Použite kľúčové slová

Vyberte si populárne alebo relevantné kľúčové slová, ktoré ľuďom pomôžu nájsť vás.

Vlastnite svoju značku

Vlastnite svoju značku

Zahrňte názov svojej značky do svojej domény.

Preskúmajte náš zoznam prémiových doménových rozšírení

.com

.io

.me

.net

.online

.org

.shop

.site

.space

.store

.tech

.xyz

.club

.es

.eu

.info

.us

Často kladené otázky o prémiových doménach

Prečítajte si odpovede na často kladené otázky o našich prémiových doménových menách.

Čo sú to prémiové domény?

Ako získať prémiovú doménu?

Oplatí sa kúpiť si prémiovú doménu?

Kto vlastní prémiové doménové mená?

Môžem vyjednávať o cene prémiovej domény?