Per molte aziende, sì.

I domini premium sono ideali se si vuole seriamente costruire un brand forte, migliorare la SEO e guadagnare la fiducia dei clienti. Sono particolarmente preziosi per progetti a lungo termine o aziende in crescita.

Detto questo, se si è alle prime armi, si sta testando un'idea o si ha un budget limitato, un dominio standard potrebbe essere un'opzione migliore. E la buona notizia? È sempre possibile passare a un dominio premium in seguito, se i propri piani dovessero evolversi.