Det er enkelt. Bruk vår premium domenesjekker for å se om ditt foretrukne navn er tilgjengelig. Når du har funnet det beste for bedriften din, velger du bare domeneutvidelsen din og følger trinnene for å registrere den.

Husk å handle raskt, da domenenavn raskt kan bli tatt – og hvis det gjenspeiler merkevaren din, vil du gjøre krav på det før en konkurrent gjør det.