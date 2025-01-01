브랜드 소유자, 기업, 도메인 투자자(도메인을 자산으로 보유하고 수익을 위해 재판매하는 사람)는 일반적으로 프리미엄 도메인을 구매합니다.

프리미엄 도메인을 구매하면 해당 도메인을 사용, 관리 또는 재판매할 수 있는 모든 권한을 얻게 됩니다. 단, 도메인은 매년 갱신해야 합니다. 도메인을 잃지 않으려면 자동 갱신을 활성화하거나 장기 플랜을 선택하는 것이 좋습니다.