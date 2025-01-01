Avasta müügil olevaid premium-domeene

Seadke end edule ette premium-domeeninimega. Avastage ja registreerige enda oma juba täna.

.eu
6,99  €3,49  €
.com
16,99  €2,99  €
.online
32,99  €2,99  €
.shop
32,99  €0,99  €
.pro
26,99  €2,99  €
.xyz
13,99  €1,99  €
*Esimene aasta vähemalt kaheaastase registreeringuga
Iga sobiva domeeni registreerimisega kaasneb tasuta WHOIS-i privaatsuskaitse.

Premium-domeenide peamised omadused

Kõrge väärtus

Suure nõudluse tõttu on premium-domeenidel suurem väärtus kui tavalistel aadressidel.

Bränditav

Premium-domeenid suurendavad usaldusväärsust ja aitavad teie brändil silma paista.

Märksõnaderohke

Need sisaldavad paljude tööstusharude jaoks asjakohaseid märksõnu, mis suurendab SEO-d.

Meeldejääv

Premium-domeenid on lühikesed ja sisutihedad.

Miks teie ettevõte väärib premium-domeeni

Alusta targemini, valides õige domeeninime.

Kust parimad kaubamärgid alguse saavad

Premium-domeen tugevdab teie ettevõtte veebipõhist kohalolekut.

Võida veebis kiiresti usaldus

Premium-domeenid näevad klientidele välja viimistletud, professionaalsed ja usaldusväärsed.

Meelitage rohkem külastajaid

Märksõnarohke domeeni korral on teie veebisait otsingutulemustes kõrgemal kohal.
Miks teie ettevõte väärib premium-domeeni

Nõua oma premium-domeen minutitega

Kontrolli meie kiire otsingumootoriga, kas sinu premium-domeen on saadaval.
Vali oma domeen.
Valige laiendus.
Mine kassasse.
Nõua oma premium-domeen minutitega

Kuidas luua ideaalne premium-domeeninimi

Hoia see lühike

Hoia see lühike

Kasutage domeeni jaoks 1–3 sõna, mida on lihtne meelde jätta.

Kasutage tuttavaid sõnu

Kasutage tuttavaid sõnu

Vali sõnu, mida inimesed teavad ja oskavad kergesti kirjutada.

Jõua asja juurde

Jõua asja juurde

Jäta vahele numbrid, sidekriipsud või kõik muu, mis muudab sinu domeeninime kirjutamise raskemaks.

Mõtle pikaajaliselt

Mõtle pikaajaliselt

Pea meeles, et premium-domeen on investeering.

Kasutage märksõnu

Kasutage märksõnu

Valige populaarsed või asjakohased märksõnad, mis aitavad inimestel teid leida.

Oma brändi omamine

Oma brändi omamine

Lisage oma domeenile oma brändinimi.

Avastage meie premium-domeenilaiendite loendit

.com

.eu

.io

.me

.net

.org

.shop

.site

.space

.store

.tech

.xyz

.club

.es

.info

.online

.us

Premium-domeenide KKK

Loe vastuseid meie premium-domeeninimede kohta esitatud korduma kippuvatele küsimustele.

Mis on premium-domeenid?

Kuidas saada premium-domeeni?

Kas premium-domeeninime ostmine on seda väärt?

Kellele kuuluvad premium-domeeninimed?

Kas ma saan premium-domeeni hinna üle läbi rääkida?