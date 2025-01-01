Avasta müügil olevaid premium-domeene
Seadke end edule ette premium-domeeninimega. Avastage ja registreerige enda oma juba täna.
Premium-domeenide peamised omadused
Kõrge väärtus
Suure nõudluse tõttu on premium-domeenidel suurem väärtus kui tavalistel aadressidel.
Bränditav
Premium-domeenid suurendavad usaldusväärsust ja aitavad teie brändil silma paista.
Märksõnaderohke
Need sisaldavad paljude tööstusharude jaoks asjakohaseid märksõnu, mis suurendab SEO-d.
Meeldejääv
Premium-domeenid on lühikesed ja sisutihedad.
Miks teie ettevõte väärib premium-domeeni
Alusta targemini, valides õige domeeninime.
Kust parimad kaubamärgid alguse saavad
Võida veebis kiiresti usaldus
Meelitage rohkem külastajaid
Kuidas luua ideaalne premium-domeeninimi
Hoia see lühike
Kasutage domeeni jaoks 1–3 sõna, mida on lihtne meelde jätta.
Kasutage tuttavaid sõnu
Vali sõnu, mida inimesed teavad ja oskavad kergesti kirjutada.
Jõua asja juurde
Jäta vahele numbrid, sidekriipsud või kõik muu, mis muudab sinu domeeninime kirjutamise raskemaks.
Mõtle pikaajaliselt
Pea meeles, et premium-domeen on investeering.
Kasutage märksõnu
Valige populaarsed või asjakohased märksõnad, mis aitavad inimestel teid leida.
Oma brändi omamine
Lisage oma domeenile oma brändinimi.