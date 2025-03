Mõlemad on korralikud ja originaalsed tippdomeenid. Need on ühed kõige levinumad üldised domeeninimede laiendused.

Populaarsuse tõttu soovib enamik internetikasutajaid ja veebispetsialiste kasutada vaikimisi .com domeeni. Kuna aga nii paljud veebisaidiomanikud valivad selle laienduse, on uusi domeene raske leida. Kui .com ei ole kättesaadav, on .net parim asendus.

Vahel registreerivad veebisaidi omanikud ühe ja sama saidi jaoks mõlemad nimed. See tagab, et teised kaubamärgid ei saa endale kumbagi versiooni. Lisaks on võimalik suunata kliendid ümber õigele saidile, kui nad sisestavad vale aadressi.