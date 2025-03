Prisen for at få et domæne varierer fra registrator til registrator. Hostinger tilbyder .net-domænenavne til 83,99 kr for dit første år og 111,99 kr/år for fornyelse.

Men hvis du vælger Hostingers Business Delt webhotel, Premium Delt webhotel, Cloud hosting eller WordPress hostingplan, giver vi dig et gratis domæne med et .net topdomæne. Naturligvis tilbyder vi også gratis SSL-certifikater.

Hostinger er en ICANN-akkrediteret registrator. Millioner af internetbrugere over hele verden sætter deres lid til os. For at hjælpe dig med at administrere dine domæner på din konto tilbyder vi en række tjenester og værktøjer som vores intuitive hPanel, en DNS-zoneeditor, domæneprivatlivsbeskyttelse samt kundeservice døgnet rundt via livechat.