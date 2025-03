Helt sikkert. Før i tiden var et .us domæne mere udbredt blandt offentlige instanser i USA. Men privatpersoner og virksomheder fra USA køber også .us-domæner til deres egne hjemmesider.

Registrering af et .us domæne er en fremragende idé, ikke kun for amerikanske virksomheder, men for alle, der ønsker at promovere et brand eller en webshop til kunder baseret i USA. Desuden kan det få din din lokale virksomhed til at fremgå på .us-postnummersiden - en gratis tjeneste, der fungerer som et katalog for enheder i området.