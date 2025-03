يعتمد سعر اسم دومين us. على خدمات المسجّل. وفي Hostinger، تبلغ تكلفة اسم دومين us. فقط US$ 8.99/سنة.

كمسجل معتمد من ICANN، تحظى Hostinger بثقة الملايين من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى تسجيل الدومين، نحن نقدم أيضًا حماية خصوصية النطاق لإخفاء تفاصيل مالك النطاق في قاعدة بيانات WHOIS العامة.