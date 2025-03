Det er ingen overraskelse, at .tech-domænerne har en højere pris på grund af alle de positive ting, .tech repræsenterer for din hjemmeside. Efterspørgslen efter dette domæne er konstant stigende, hvilket er et tegn på, at virksomheder og teknologisamfund i stigende grad indser potentialet i dette topdomæne.

Det er ikke alle online domæneregistratorer, der ønsker at udnytte den øgede efterspørgsel. Det koster eksempelvis kun 41,99 kr at registrere et topdomæne med .tech hos Hostinger det første år.