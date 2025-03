Tým, čo robí .tech žiadaným názvom domény, je jeho jasné umiestnenie na internete. Každý, kto narazí na adresu URL s koncovkou .tech, bude vedieť, že webová lokalita patrí do technologického odvetvia. To je užitočné najmä pre začínajúce podniky a firmy bez etablovanej online prezentácie.

Navyše, Google zaobchádza so všetkými novými gTLD rovnako ako s najpoužívanejšími doménami .com. To znamená, že hodnotenie vašej webovej lokality nebude z dôvodu používania prípony .tech nijako ovplyvnené.

Vcelku sú webové lokality .tech seriózne, ľahko zapamätateľné a stále široko dostupné. Aspoň zatiaľ.