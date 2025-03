Použitie TLD by malo závisieť od vašich potrieb.

Napríklad URL adresa .xyz nemá určenú krajinu alebo odvetvie. Je teda vynikajúca pre viacúčelové stránky alebo keď si chcete nárokovať jedinečný názov webovej lokality na osobné použitie. Odporúčame ho aj majiteľom malých firiem s obmedzeným rozpočtom.

Na druhej strane, doména .com je určená na komerčné použitie – napríklad na firemné webové stránky. Vďaka popularite domény .com si ľahko vybudujete autoritu a získate dôveru klientov. Doména .com je však zvyčajne oveľa drahšia a má obmedzenú dostupnosť.