Welke TLD je moet kiezen, is afhankelijk van je behoeften.

De .xyz-URL is bijvoorbeeld niet gelinkt aan een specifiek land of een bepaalde branche. Het is dus geschikt voor sites met meerdere doeleinden, of voor het claimen van een unieke websitenaam voor persoonlijk gebruik. Wij raden deze extensie ook aan voor eigenaren van kleine bedrijven met een klein budget.

Anderzijds is .com bedoeld voor commercieel gebruik, zoals een bedrijfswebsite. De populariteit van .com maakt het gemakkelijk om autoriteit op te bouwen en het vertrouwen van klanten te winnen. Een .com-domein is meestal veel duurder en beperkter beschikbaar.