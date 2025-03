Bij Hostinger kun je een .it-domeinnaam kopen voor € *,**/jaar. De initiële registratie- en verlengingsprijzen voor .it-domeinen zijn gelijk.

Om ervoor te zorgen dat jouw domeinregistratie vóór de vervaldatum verlengd is, geven we je tijdig en regelmatig waarschuwingen. We raden je echter aan om de optie voor automatische verlenging in te schakelen. Zo weet je zeker dat je eigenaar blijft van de domeinnaam.

Wij zijn er trots op dat we geaccrediteerd zijn door ICANN. Dat betekent namelijk dat we niet alleen domeinregistraties verzorgen, maar ook gratis SSL-certificaten aanbieden voor extra gegevensbeveiliging en vriendelijke klantenservice die 24 uur per dag beschikbaar is.

Heb je al een .it-website geregistreerd bij een andere registrar? Je kunt deze heel eenvoudig naar Hostinger overzetten. Doe een aanvraag voor domeinverhuizing en wij regelen de rest.