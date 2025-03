De .ch-domeinnaam is de officiële ccTLD van Zwitserland (landcode topniveaudomein). Het werd uitgebracht in 1987 en is een van de oudste domeinextensies ter wereld. Momenteel zijn er meer dan 2,4 miljoen geregistreerde .ch-domeinen, waarvan er veel in eigendom zijn van website-eigenaren in Europa.

De extensie staat voor "Confoederatio Helvetica" (Helvetische Confederatie), de Latijnse naam voor Zwitserland. Het vertegenwoordigt neutraliteit ten opzichte van de vier officiële talen in het land.

In de loop der jaren is de extensie populair geworden voor domeinhacking, omdat hij goed te combineren is met Engelse en Duitse woorden die eindigen op "ch". Veel Chinese website-eigenaren kiezen ook voor .ch-domeinen wanneer hun gewenste .cn-domeinnaam niet beschikbaar is.