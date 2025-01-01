Домен .ch
419,00 ₴ЗНИЖКА 19%339,00 ₴ /рік
Ідеальний домен для запуску вашого сайту.
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Домен .ch – для креативних ідей
TLD .ch був представлений як національний домен верхнього рівня для Швейцарії. Однак сьогодні його все частіше використовують, щоб створювати креативні доменні імена з англійськими та німецькими словами, які закінчуються на «ch». Наприклад, lun.ch, pea.ch і tcrn.ch для компанії TechCrunch.
Станьте власником домену .ch та почніть будувати свою онлайн-присутність вже сьогодні.
Чому варто зареєструвати .ch?
Реєстрація цього креативного доменного імені допоможе зацікавити цільову аудиторію та виділитися в результатах пошуку. Крім того, .ch менш популярний, ніж інші домени верхнього рівня, на кшталт .com. Тому вам буде набагато простіше знайти вільний варіант та зареєструвати бажану назву сайту в цій зоні.
Вам не обов’язково бути резидентом Швейцарії, щоб отримати адресу з доменом .ch. І це ще один вагомий аргумент на його користь!
Поширені запитання про домен .ch
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .ch.