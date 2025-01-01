Домен .ch

419,00  ₴ЗНИЖКА 19%
339,00  ₴ /рік

Ідеальний домен для запуску вашого сайту.

.ch
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Домен .ch – для креативних ідей

TLD .ch був представлений як національний домен верхнього рівня для Швейцарії. Однак сьогодні його все частіше використовують, щоб створювати креативні доменні імена з англійськими та німецькими словами, які закінчуються на «ch». Наприклад, lun.ch, pea.ch і tcrn.ch для компанії TechCrunch.
Станьте власником домену .ch та почніть будувати свою онлайн-присутність вже сьогодні.
Домен .ch – для креативних ідей

Чому варто зареєструвати .ch?

Реєстрація цього креативного доменного імені допоможе зацікавити цільову аудиторію та виділитися в результатах пошуку. Крім того, .ch менш популярний, ніж інші домени верхнього рівня, на кшталт .com. Тому вам буде набагато простіше знайти вільний варіант та зареєструвати бажану назву сайту в цій зоні.
Вам не обов’язково бути резидентом Швейцарії, щоб отримати адресу з доменом .ch. І це ще один вагомий аргумент на його користь!
Чому варто зареєструвати .ch?

Поширені запитання про домен .ch

Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .ch.

Що таке домен .ch?

Хто може зареєструвати .ch домен?

Як зареєструвати домен .ch в Hostinger?

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