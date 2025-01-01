Домен .ch – для креативних ідей

TLD .ch був представлений як національний домен верхнього рівня для Швейцарії. Однак сьогодні його все частіше використовують, щоб створювати креативні доменні імена з англійськими та німецькими словами, які закінчуються на «ch». Наприклад, lun.ch, pea.ch і tcrn.ch для компанії TechCrunch.

Станьте власником домену .ch та почніть будувати свою онлайн-присутність вже сьогодні.