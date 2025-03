Klantvertrouwen opbouwen

Als u SSL-beveiliging inschakelt, verschijnt er in de URL van uw site het voorvoegsel HTTPS en wordt in de adresbalk een hangslotpictogram weergegeven. Hieraan kunnen bezoekers zien dat SSL is ingeschakeld en dat uw website risicovrij is. Ze kunnen er op vertrouwen dat hun inloggegevens en transactiegegevens veilig zijn.