Minecraft server hosting

Je Minecraft game omtoveren tot iets unieks met de toevoeging van mods is eenvoudig met een dedicated server.

De eerste stap is het installeren van een modloader zoals Fabric of Forge en zorg ervoor dat je versie van Minecraft up-to-date is (en werk deze bij als dat niet het geval is), wat je kunt doen vanaf je dashboard.

Zoek, download en installeer de mods die je wilt en controleer tegelijkertijd hun installatie vereisten. Creëer vervolgens een nieuwe map voor je mods, upload de bestanden met een JAR-extensie, zet de status op 'start' en start Minecraft opnieuw.

Bekijk voor meer gedetailleerde informatie onze stap-voor-stap handleiding over het installeren van Minecraft mods.