Minecraft hosting

Estarás a salvo con nosotros al jugar

Obtén una dirección IP dedicada, un firewall integrado y protección DDoS para proteger tu Minecraft server contra amenazas cibernéticas. Crea una snapshot manual antes de realizar cambios importantes. Si sucede algo, restaura tus datos fácilmente desde la última copia de seguridad automática gratuita.Kodee also acts as a trusty security sidekick. Enjoy your game, while the powerful AI assistant checks accounts and packages, monitors service updates, and provides security advice.