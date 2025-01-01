Jusqu'à 80 % de réduction sur l'
hébergeur minecraft
Libérez votre créativité avec un serveur avancé
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$ 6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Choisissez le plan d'hébergeur Minecraft idéal
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
-65 %
Game Panel 1
CA$ 6.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 167.76 (prix d'origine : CA$ 479.76). Renouvellement au prix de CA$ 12.99/mois.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-64 %
Game Panel 2
CA$ 9.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 239.76 (prix d'origine : CA$ 671.76). Renouvellement au prix de CA$ 20.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-73 %
Game Panel 4
CA$ 14.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 359.76 (prix d'origine : CA$ 1,343.76). Renouvellement au prix de CA$ 37.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-80 %
Game Panel 8
CA$ 27.99 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 671.76 (prix d'origine : CA$ 3,359.76). Renouvellement au prix de CA$ 62.99/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Construisez. Explorez. Conquérez.
Équipez-vous pour construire, explorer et conquérir votre monde Minecraft grâce à un serveur Minecraft dédié. Configuration instantanée et parties multijoueurs sans limites pour une expérience unique.Grâce à des performances optimales, vous, Steve et Alex pouvez enfin dire adieu aux lags. La seule limite est votre imagination... et peut-être quelques creepers trop curieux.
Votre jeu. Votre serveur. Vos choix.
Créez les jeux que vous souhaitez sans limites.
Performances exceptionnelles. Latence minimale.Profitez d'une faible latence, d'un gameplay fluide et d'une garantie de disponibilité de 99,9 %.
Contrôle total. Personnalisation complète.Modifiez vos cartes, ajoutez des mods ou des extensions, et gérez votre serveur en toute simplicité, depuis un seul espace.
Jeux multiples. Joueurs illimités.Hébergez plusieurs jeux et choisissez le nombre de joueurs. Jouez sans limites.
Jouez en toute sécurité
Évitez les intrus grâce au pare-feu intégré et à la protection contre les attaques DDoS. Les sauvegardes automatiques et les snapshots manuels vous permettent de restaurer rapidement et facilement vos données de jeu en cas d'imprévu.Kodee est aussi votre compagnon de sécurité. Pendant que vous profitez de votre partie, notre assistant IA vérifie les comptes et les packs, surveille les mises à jour de service et vous donne des conseils pour renforcer votre sécurité.
Un hébergement VPS fiable
Des serveurs partout dans le monde. Aucune limite.
Profitez d'un temps de chargement rapide et d'un gameplay sans lag en choisissant un emplacement de serveur proche de vos joueurs. Choisissez parmi nos data centers en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie.
FAQ sur l'hébergeur Minecraft
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Minecraft.