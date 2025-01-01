Jusqu'à 80 % de réduction sur l'

hébergeur minecraft

Libérez votre créativité avec un serveur avancé

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$  6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
minecraft_hero

Choisissez le plan d'hébergeur Minecraft idéal

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Construisez. Explorez. Conquérez.

Équipez-vous pour construire, explorer et conquérir votre monde Minecraft grâce à un serveur Minecraft dédié. Configuration instantanée et parties multijoueurs sans limites pour une expérience unique.

Grâce à des performances optimales, vous, Steve et Alex pouvez enfin dire adieu aux lags. La seule limite est votre imagination... et peut-être quelques creepers trop curieux.
minecraft_1

Votre jeu. Votre serveur. Vos choix.

Créez les jeux que vous souhaitez sans limites.
minecraft_2

Performances exceptionnelles. Latence minimale.

Profitez d'une faible latence, d'un gameplay fluide et d'une garantie de disponibilité de 99,9 %.
minecraft_3

Contrôle total. Personnalisation complète.

Modifiez vos cartes, ajoutez des mods ou des extensions, et gérez votre serveur en toute simplicité, depuis un seul espace.
minecraft_4

Jeux multiples. Joueurs illimités.

Hébergez plusieurs jeux et choisissez le nombre de joueurs. Jouez sans limites.

Jouez plus. Payez moins

Jouez en toute sécurité

Évitez les intrus grâce au pare-feu intégré et à la protection contre les attaques DDoS. Les sauvegardes automatiques et les snapshots manuels vous permettent de restaurer rapidement et facilement vos données de jeu en cas d'imprévu.

Kodee est aussi votre compagnon de sécurité. Pendant que vous profitez de votre partie, notre assistant IA vérifie les comptes et les packs, surveille les mises à jour de service et vous donne des conseils pour renforcer votre sécurité.
minecraft_5

Un hébergement VPS fiable

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

Des serveurs partout dans le monde. Aucune limite.

Profitez d'un temps de chargement rapide et d'un gameplay sans lag en choisissant un emplacement de serveur proche de vos joueurs. Choisissez parmi nos data centers en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie.

minecraft_6

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait(e), vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans un délai de 30 jours suivant l'achat. Les remboursements des VPS sont soumis à un délai d'attente de 180 jours entre deux remboursements. La procédure est simple et sans risque. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

FAQ sur l'hébergeur Minecraft

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Minecraft.

Qu'est-ce que l'hébergement Minecraft ?

Comment configurer mon hébergement de serveur Minecraft ?

Combien coûte un serveur Minecraft ?

Puis-je changer le modpack utilisé sur mon serveur Minecraft ?

Comment ajouter des mods à mon serveur Minecraft ?

Quel type d'accès ai-je à mon serveur Minecraft ?