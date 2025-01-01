hébergeur minecraft

La configuration de votre serveur Minecraft est simple et rapide.

Une fois votre VPS de serveur de jeu choisi, connectez-vous à votre tableau de bord, puis saisissez le nom de votre serveur, le mot de passe du Game Panel et l'emplacement de serveur souhaité. Ensuite, configurez votre Game Panel et invitez vos amis à rejoindre votre partie.

Pour vous guider tout au long du processus de création d'un serveur Minecraft, consultez notre tutoriel complet en article et en vidéo.