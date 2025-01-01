À partir de CA$ 10.39/mois - sans frais supplémentaires

Déployez votre application Web frontend Node.js

Déployez vos applications Web React, Next.js, Rapide et autres en quelques minutes. Vous codez, on s'occupe du déploiement. Déploiements rapides, aucune facture surprise, aucune gestion DevOps.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an SSL gérés gratuits
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez votre application Web frontend Node.js

Au service d'un million de développeurs à travers le monde

Image
Image
Image
Image
Image
Image

L'essentiel. Rien de superflu.

Abordable

Le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Un prix mensuel unique, sans surprise.

Entièrement géré

Vous codez, on assure la maintenance. Serveurs et sécurité : nous nous en chargeons.

Performances intégrées

Hostinger CDN, WAF et protection DDoS inclus.

Coder d'abord

Déployez directement depuis votre IDE : VS Code, Cursor, Claude ou tout autre assistant d’IA.

Un puissant écosystème intégré

Nom de domaine et adresse courriel d'affaires gratuits pendant 1 an, plus des certificats SSL gérés gratuits.

Compatible avec votre pile

Compatible avec React, Next.js, Vite, Vue.js et autres. Aucune dépendance au propriétaire. Créez à votre façon.

Envoyez votre code. On prend le relais.

1. Connectez votre projet

Connectez-vous à GitHub, téléchargez un fichier ZIP ou déployez à partir de l'assistant de code IA.

Votre cadre est détecté automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous êtes prêt à expédier.

1. Connectez votre projet

2. Déploiement instantané

Lancez votre application web Node.js en quelques secondes

Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : tout est pris en charge. (Le backend sera bientôt disponible)

2. Déploiement instantané

3. Gérer et mettre à l'échelle

Gardez le contrôle et développez-vous en toute confiance

Surveillez le rendement, cartographiez les domaines et redéployez automatiquement.

3. Gérer et mettre à l'échelle
Nouveau

Déployez directement à partir de l'IDE. Aucun tableau de bord n'est nécessaire.

Le déploiement agentiel connecte votre IDE à l'infrastructure gérée d'Hostinger, permettant des déploiements d'applications rapides et axés sur le code, directement depuis votre éditeur ou via GitHub pour le contrôle de version et la collaboration d'équipe.

Lancez des applications Web Node.js, des projets PHP ou WordPress sans interrompre votre flux de développement.

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local. Portée mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous avons des centres de données et des CDN partout dans le monde : en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Australie.

Déploiement local. Portée mondiale.

Un prix mensuel unique, sans frais cachés

Commencez en toute confiance. Notre garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours vous assure une expérience sans risque.

Cloud Startup

Optimisé pour les sites commerciaux et d'e-commerce

Startup
Professional
Enterprise

Ressources

5 Node.js frontend web apps
Inédit
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe
2 000 000 inodes (fichiers et répertoires)
100 workers PHP
100 sites web
CA$ 38.99ÉCONOMISEZ 73 %
CA$  10.39 /mois

+ mois gratuits

Abonnement de 48 mois. Vous paierez 36.29 CA$/mois au moment du renouvellement.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL illimités
GRATUIT
Essai de Horizons de 7 jours
GRATUIT
10 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
GRATUIT
Hébergement infogéré pour WordPress et WooCommerce
CDN inclus
Adresse IP dédiée
Support expert prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
Inédit
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Optimisation SEO avec l'IA
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

FAQ

Quels cadres sont pris en charge ?

En quoi est-ce différent de l'hébergement VPS ?

Existe-t-il une limite de circulation ou des frais de dépassement ?

Puis-je déployer des dépôts privés GitHub ?

Existe-t-il de l'aide gratuite pour la migration ?