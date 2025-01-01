Od 7,49 €/mes. – žiadne ďalšie poplatky

Nasaďte svoju frontend webovú aplikáciu Node.js

Dodávka React, Next.js, Vite a ďalších webových aplikácií za pár minút. Vy programujete, my to spúšťame. Rýchle nasadenie, žiadne prekvapivé náklady, nulové DevOps.

Doména zadarmo na 1 rok Bezplatný firemný e-mail na 1 rok Bezplatné spravované SSL certifikáty
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Podporujeme viac ako 1 milión vývojárov na celom svete

Všetko podstatné. Žiadne nezmysly

Cenovo dostupné

Najlepšia hodnota na trhu. Jedna mesačná cena – žiadne prekvapenia.

Plne spravované

Vy programujete, my to udržiavame online. Servery a bezpečnosť – o všetko sa postaráme.

Vstavaný výkon

Vrátane ochrany CDN, WAF a DDoS od Hostingeru.

Program na prvom mieste

Nasadenie priamo z IDE - VS Code, Cursor, Claude alebo akéhokoľvek AI asistenta.

Vstavaný výkonný ekosystém

Doména a firemný e-mail zadarmo na 1 rok plus spravované SSL certifikáty zadarmo.

Funguje s vaším zásobníkom

Funguje s React, Next.js, Vite, Vue.js a ďalšími. Žiadne obmedzenia. Vytvorte si vlastný spôsob.

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI programovacieho asistenta

Váš framework je automaticky detekovaný, príkazy na zostavenie sú spracované a ste pripravení na odoslanie.

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd

Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme. (Podpora backendu čoskoro)

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou

Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Nové

Nasadenie priamo z IDE. Nie je potrebný žiadny ovládací panel.

Nasadenie agentov prepojí vaše IDE so spravovanou infraštruktúrou Hostingeru, čo umožňuje rýchle nasadenie aplikácií s prioritou programu – priamo z vášho editora alebo prostredníctvom GitHubu pre správu verzií a tímovú spoluprácu.

Spúšťajte webové aplikácie Node.js, PHP alebo WordPress projekty bez toho, aby ste museli opustiť svoj programovací proces.

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Jedna mesačná cena, žiadne skryté poplatky

Začnite s úplnou dôverou. Naša 30-dňová záruka vrátenia peňazí znamená, že je to bez rizika.

Často kladené otázky

Aké frameworky sú podporované?

Aký je rozdiel medzi týmto a VPS hostingom?

Existuje nejaký limit prenosu alebo poplatok za prekročenie?

Môžem nasadiť súkromné repozitáre GitHub?

Ponúkate bezplatnú podporu migrácie?