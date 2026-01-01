OpenClaw Hosting
Nasaďte OpenClaw za pár sekúnd
Pick your perfect OpenClaw Hosting plan
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vášho balíčka.
Automatizácia AI v OpenClaw je pre vás predkonfigurovaná
Spustite hosting OpenClaw VPS na podporu autonómnych pracovných postupov s umelou inteligenciou
Nasadenie jedným kliknutím
Zbavte sa technických starostí. Spustite svoju súkromnú umelú inteligenciu v priebehu niekoľkých sekúnd vďaka predinštalovanej šablóne. Nie je potrebné žiadne kódovanie ani zložitá konfigurácia servera – stačí kliknúť a začať.
Predintegrované kredity umelej inteligencie
Zabudnite na starosti s API. Vaše kredity AI sú automaticky prepojené a pripravené hneď po vybalení. Nie sú potrebné žiadne účty tretích strán ani manuálne kľúče – len okamžitá automatizácia.
Vždy spoľahlivá prevádzka
Nechajte svojho asistenta pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vaša umelá inteligencia zostáva aktívna na súkromnom VPS, aby spracovávala potenciálnych zákazníkov a spravovala úlohy, aj keď je váš počítač offline.
Nasadenie jedným kliknutím
Zbavte sa technických starostí. Spustite svoju súkromnú umelú inteligenciu v priebehu niekoľkých sekúnd vďaka predinštalovanej šablóne. Nie je potrebné žiadne kódovanie ani zložitá konfigurácia servera – stačí kliknúť a začať.
Predintegrované kredity umelej inteligencie
Zabudnite na starosti s API. Vaše kredity AI sú automaticky prepojené a pripravené hneď po vybalení. Nie sú potrebné žiadne účty tretích strán ani manuálne kľúče – len okamžitá automatizácia.
Vždy spoľahlivá prevádzka
Nechajte svojho asistenta pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vaša umelá inteligencia zostáva aktívna na súkromnom VPS, aby spracovávala potenciálnych zákazníkov a spravovala úlohy, aj keď je váš počítač offline.
Hosting OpenClaw, na ktorý sa môžete spoľahnúť
Som mega spokojný s VPS hostingom od Hostingeru! Ich dostupnosť je stále špičková, takže mi stránka beží bez problémov. Kedykoľvek som potreboval pomôcť, ich technická podpora bola rýchla, zdatná a fakt ochotná.
Všetko s Hostingerom ide hladko a super, AI chatbot + ľudský chat, ak ti AI nevie pomôcť. A ich VPS je proste bomba, žiadne výpadky. Ďakujem vývojárskemu tímu a všetkým, čo sa na tom podieľajú. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivé. Pôsobí stabilne ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a s prehľadom, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Jednoducho vždy funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy sa nevypne.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú takí drahí ako iný poskytovatelia a majú naozaj skvelé nastavenia VPS a cenové balíčky.