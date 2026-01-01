Up to 67% off

OpenClaw Hosting

Automate your life with OpenClaw hosting

Backups semanais, automáticos e gratuitos
Scanner de malware
Assistente de IA
4,99  € /mês
Garantia de reembolso de 30 dias
openclaw

Pick your perfect OpenClaw Hosting plan

64% de desconto
KVM 1
4,99  € /mês
Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
61% de desconto
KVM 2
6,99  € /mês
Renovado por 12,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 4
9,99  € /mês
Renovado por 24,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
19,99  € /mês
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Datacenters em todo o mundo
Backups semanais gratuitos
Gestão de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis durante 1 ano
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelos meses de duração.

Reliable infrastructure for growing projects

OpenClaw is an application designed to help teams run and manage their workloads in a structured environment. It supports a range of use cases, from small applications to more complex, multi-component projects that need organized control.

Hosting OpenClaw on a VPS gives you the control needed to tailor resources and configurations to each project. This setup also supports consistent performance and smooth scaling as your workloads expand.
openclaw

Run OpenClaw VPS hosting to power autonomous AI workflows

Host OpenClaw on dedicated VPS resources to keep your always-on assistant responsive, private, and secure while it runs automations, manages chat integrations, and executes system-level tasks at scale.

Advanced security

Catch any malicious files with a malware scanner. Secure your server with DDoS protection and a built-in firewall. Control your website accessibility with a dedicated IP address.

openclaw

Top-notch performance

Your server will run on AMD EPYC processors and NVMe SSD storage, and you will get a 300 Mb/s infrastructure for your needs. If you need more VPS resources, upgrade anytime with a few clicks.

openclaw

Full control with a way out

Configure your Mevn Hosting with full root access as you want. Before making any major changes, take a free manual snapshot. If anything, restore your data using the latest free automatic backup.

openclaw

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Local development. Global reach

Boost loading speed by choosing a server location that is as close as possible to your audience. We have data centers across North America, Europe, Asia, and South America.

Image

OpenClaw Hosting you can rely on

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente, mantendo o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, esclarecedora e verdadeiramente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. O meu grande obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são simples. O apoio é bom e de confiança. Sólido como uma rocha!

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Mais uma vez obrigada, Carla!

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca bloqueia.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Work smarter with Kodee

Kodee – your friendly AI assistant – is here to help you with any VPS-related questions.

The AI agent is always on and available at no extra cost, helping with all VPS management tasks. Whether you are fixing an error, updating your firewall, or managing data, the AI agent simplifies the process and saves you time by turning simple prompts into reliable server operations.
openclaw

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para maisinformações, consulte a nossa política de reembolso.

Google
Classificação:
4.8/5
1,237
avaliações
HostAdvice
Classificação:
4.6/5
2,432
avaliações
WpBeginner
Classificação:
4.7
874
avaliações

What is OpenClaw and what can I use it for on a VPS?

What is OpenClaw and what can I use it for on a VPS?

Why should I run OpenClaw on a VPS instead of my own computer?

How much control and customization do I get when hosting OpenClaw on a VPS?

How does a VPS affect OpenClaw’s performance, scalability, and reliability?

Who is OpenClaw VPS hosting best suited for?

