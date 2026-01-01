op VPS Hosting
VPS gebouwd voor prestaties en stabiliteit
Kies je AI-beheerde VPS hostingplan
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Veilige, snelle en betrouwbare VPS hosting
AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag
Onze VPS’en beschikken over geavanceerde technologie om ook bij veel verkeer en grote dataprojecten optimaal te presteren.
1 Gb/s netwerksnelheid
Profiteer van vertragingsvrij laden en razendsnelle prestaties met een netwerksnelheid van 1 Gb/s (inbegrepen in alle plannen).
Hostinger API
Automatiseer implementaties, beheer de infrastructuur en integreer met AI. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.
Gratis wekelijkse back-ups en gratis snapshot
Bewaar je data automatisch en herstel eenvoudig met handmatige snapshots als er iets misgaat.
IJzersterke prestaties, klaar voor gebruik
Klaar voor ieder project
Wat je ook bouwt of test, onze betaalbare VPS hosting en uitgebreide maatwerkopties sluiten naadloos aan op jouw behoeften.
AI- en LLM-apps
Web apps
Open-source applicaties
Websites met veel verkeer of e-commerce
Vertrouwd door meer dan 4 miljoen gebruikers. Aanbevolen door marktleiders.
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.
Hostinger VPS is mijn favoriet in Europa als het gaat om VPS hosting, dankzij de supersnelle responstijden en geweldige prestaties.
Het controlepaneel is overzichtelijk, dus zelfs als je niet zo technisch bent, kun je je server eenvoudig beheren.
Hostinger biedt onbeheerde VPS hosting: gebruiksvriendelijke tools voor het bouwen van websites en beheren van servers, plus uitstekende serverprestaties en beveiliging.
De CPU is snel en responsief, het geheugen verwerkt snel grote gegevensoverdrachten en de netwerksnelheden zijn meer dan voldoende voor de meeste zakelijke of persoonlijke projecten.
Hostinger VPS hosting is een solide keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een budgetvriendelijke maar betrouwbare oplossing. Het biedt uitstekende prestaties, volledige root-toegang en schaalbaarheid tegen een betaalbare prijs.
Hostinger VPS combineert scherpe prijzen met hoge prestaties en flexibiliteit, waardoor het een uitstekende keuze is voor iedereen die meer kracht nodig heeft dan shared hosting.
Beheer je VPS met AI
Monitor de serverstatus
Houd de prestaties van je VPS in de gaten. Krijg inzicht in CPU-, geheugen- en schijfgebruik en los issues op voordat ze ontstaan.
Beveiliging beheren
Stel firewallregels, SSH-sleutels en reverse DNS eenvoudig in en werk ze bij om je server veilig, toegankelijk en goed beheerd te houden.
Back-ups en snapshots beheren
Maak back-ups en snapshots voor de veiligheid van jouw gegevens en herstel jouw VPS direct vanuit de chat.
De interface is heel overzichtelijk en de instructies zijn simpel en makkelijk te begrijpen. De server draait altijd stabiel en ik kan er alles mee doen wat ik nodig heb.Lees het hele verhaal
VPS-beheer eenvoudig gemaakt
Beheerde firewall
Ingebouwd firewallbeheer beschermt je VPS-omgeving tegen aanvallen en schadelijk verkeer.
DDoS-bescherming
Wanguard DDoS-filtering voorkomt schadelijk verkeer en zorgt voor een vertragingsvrije gebruikerservaring.
Hostinger API MCP-server
Integreer de API van Hostinger met AI-tools met behulp van de MCP voor realtime controle en toegang tot gegevens.
Browser terminal
Krijg met één klik toegang tot je VPS als root en voer opdrachten uit via onze browser terminal.
Docker Compose-manager
Beheer Docker Compose-projecten moeiteloos met visuele controls of eenvoudige AI-prompts.
Volledige root-toegang
Personaliseer en beheer je VPS-omgeving met onbeperkte beheerdersrechten.