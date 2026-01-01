Een Virtual Private Server (VPS) is een type hosting dat een geïsoleerde omgeving biedt met eigen software, configuratie, gegevens en resources, waaronder CPU, RAM, opslag en bandbreedte.

In tegenstelling tot een dedicated server werkt een VPS als een virtuele machine die op een fysieke host draait met behulp van virtualisatie technologie. Het werkt net als traditionele webhosting, maar met volledige root-toegang en een aanzienlijk hogere mate van isolatie, wat zorgt voor meer flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Door het beste van twee werelden te combineren, is een VPS ideaal voor webprofessionals die een krachtige hostingoplossing willen zonder de rompslomp van het beheer van een fysieke server. Het voorziet ook in een breed scala aan gebruikersbehoeften, zoals, maar niet beperkt tot:

Websitehosting.

Host verschillende soorten websites, waaronder grote webshops gebouwd op platforms zoals PrestaShop, Magento of WordPress. Hosting van softwaretoepassingen.

Gebruik een controlepaneel, containersoftware of een framework om verschillende applicaties te implementeren, zoals databases, analyseplatforms, apps voor klantrelatiebeheer en meer. Gameserver.

Start een privé multiplayerserver voor online games zoals Minecraft of Counter-Strike. Workflowautomatisering.

Implementeer n8n om verschillende applicaties te verbinden en een aangepaste workflow te maken voor automatische gegevensverwerking, allemaal op een gecentraliseerd dashboard. Persoonlijke grote taalmodellen of AI-agents. Voer persoonlijke grote taalmodellen uit en stem ze af met Ollama, of host aangepaste ChatGPT om je te helpen met specifieke taken.

Bekijk voor meer informatie onze volledige handleiding voor virtuele privé servers.