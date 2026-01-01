Tot 67% korting

op VPS Hosting

VPS gebouwd voor prestaties en stabiliteit

AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
Gratis wekelijkse back-ups
30-dagen-geld-terug-garantie
VPS gebouwd voor prestaties en stabiliteit

Kies je AI-beheerde VPS hostingplan

64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 9,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 24,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 9,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 24,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
Datacenters wereldwijd
Gratis wekelijkse back-ups
Firewallbeheer
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis .cloud domein voor 1 jaar
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
Datacenters wereldwijd
Gratis wekelijkse back-ups
Firewallbeheer
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis .cloud domein voor 1 jaar
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Veilige, snelle en betrouwbare VPS hosting

AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag
AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag

Onze VPS’en beschikken over geavanceerde technologie om ook bij veel verkeer en grote dataprojecten optimaal te presteren.

1 Gb/s netwerksnelheid
1 Gb/s netwerksnelheid

Profiteer van vertragingsvrij laden en razendsnelle prestaties met een netwerksnelheid van 1 Gb/s (inbegrepen in alle plannen).

Hostinger API
Hostinger API

Automatiseer implementaties, beheer de infrastructuur en integreer met AI. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

Gratis wekelijkse back-ups en gratis snapshot
Gratis wekelijkse back-ups en gratis snapshot

Bewaar je data automatisch en herstel eenvoudig met handmatige snapshots als er iets misgaat.

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

IJzersterke prestaties, klaar voor gebruik

Krijg toegang tot populaire Linux-distributies, controlepanelen en apps. Binnen enkele minuten aan de slag met soepele installatie met één klik.

Populair

n8n

n8n

Docker

Docker

Anders

Django

Django

Forex

Forex

Laravel

Laravel

Magento

Magento

MCP

MCP

Nextcloud

Nextcloud

Meer weergeven

Klaar voor ieder project

Wat je ook bouwt of test, onze betaalbare VPS hosting en uitgebreide maatwerkopties sluiten naadloos aan op jouw behoeften.

AI- en LLM-apps

AI- en LLM-apps

Maak chatbots, beeldherkenningssystemen en AI-gestuurde apps met onbeperkte mogelijkheden en volledige root-toegang.

Web apps

Bouw en test je eigen webapplicaties in een solide ontwikkelomgeving, op een schaalbare virtuele server.

Open-source applicaties

Zet eenvoudig open-source tools in en voer ze uit, met ondersteuning voor o.a. Grafana, n8n, WordPress, Docker en vele andere apps.

Websites met veel verkeer of e-commerce

Profiteer van betrouwbare prestaties, snelle laadtijden en de mogelijkheid om pieken in het verkeer op te vangen zonder dat het systeem crasht.
AI- en LLM-apps

Vertrouwd door meer dan 4 miljoen gebruikers. Aanbevolen door marktleiders.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

cybernews.com
cybernews.com

Hostinger VPS is mijn favoriet in Europa als het gaat om VPS hosting, dankzij de supersnelle responstijden en geweldige prestaties.

zdnet.com
zdnet.com

Het controlepaneel is overzichtelijk, dus zelfs als je niet zo technisch bent, kun je je server eenvoudig beheren.

cnet.com
cnet.com

Hostinger biedt onbeheerde VPS hosting: gebruiksvriendelijke tools voor het bouwen van websites en beheren van servers, plus uitstekende serverprestaties en beveiliging.

hostadvice.com
hostadvice.com

De CPU is snel en responsief, het geheugen verwerkt snel grote gegevensoverdrachten en de netwerksnelheden zijn meer dan voldoende voor de meeste zakelijke of persoonlijke projecten.

thishosting.rock
thishosting.rock

Hostinger VPS hosting is een solide keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een budgetvriendelijke maar betrouwbare oplossing. Het biedt uitstekende prestaties, volledige root-toegang en schaalbaarheid tegen een betaalbare prijs.

mamboserver.com
mamboserver.com

Hostinger VPS combineert scherpe prijzen met hoge prestaties en flexibiliteit, waardoor het een uitstekende keuze is voor iedereen die meer kracht nodig heeft dan shared hosting.

Beheer je VPS met AI

Kodee – je AI-gestuurde VPS-assistent – staat klaar om je te helpen met al je behoeften op het gebied van serverbeheer. Kodee wordt aangestuurd door het Model Context Protocol (MCP) en staat klaar om je VPS-gerelateerde vragen direct te beantwoorden en commando's uit te voeren via chat.
Beheer je VPS met AI

Monitor de serverstatus

Houd de prestaties van je VPS in de gaten. Krijg inzicht in CPU-, geheugen- en schijfgebruik en los issues op voordat ze ontstaan.

Beveiliging beheren

Stel firewallregels, SSH-sleutels en reverse DNS eenvoudig in en werk ze bij om je server veilig, toegankelijk en goed beheerd te houden.

Back-ups en snapshots beheren

Maak back-ups en snapshots voor de veiligheid van jouw gegevens en herstel jouw VPS direct vanuit de chat.

Richard Neville Oprichter

De interface is heel overzichtelijk en de instructies zijn simpel en makkelijk te begrijpen. De server draait altijd stabiel en ik kan er alles mee doen wat ik nodig heb.

Lees het hele verhaal

Richard Neville

Oprichter | bookwise.io

VPS-beheer eenvoudig gemaakt

Beheerde firewall

Beheerde firewall

Ingebouwd firewallbeheer beschermt je VPS-omgeving tegen aanvallen en schadelijk verkeer.

DDoS-bescherming

DDoS-bescherming

Wanguard DDoS-filtering voorkomt schadelijk verkeer en zorgt voor een vertragingsvrije gebruikerservaring.

Hostinger API MCP-server

Hostinger API MCP-server

Integreer de API van Hostinger met AI-tools met behulp van de MCP voor realtime controle en toegang tot gegevens.

Browser terminal

Browser terminal

Krijg met één klik toegang tot je VPS als root en voer opdrachten uit via onze browser terminal.

Docker Compose-manager

Docker Compose-manager

Beheer Docker Compose-projecten moeiteloos met visuele controls of eenvoudige AI-prompts.

Volledige root-toegang

Volledige root-toegang

Personaliseer en beheer je VPS-omgeving met onbeperkte beheerdersrechten.

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

VPS hosting FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over onze virtuele server hosting.

Wat is een VPS en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat is een AI-beheerde VPS?

Wat is KVM? Wat zijn de voordelen van KVM?

Waarom VPS hosting kiezen? Wanneer upgraden naar een VPS?

Zijn KVM-gebaseerde virtual private servers veilig?

Kan ik aangepaste software op mijn virtual server hosting installeren?

Hoeveel kost virtual server hosting? Hoe kies ik het juiste VPS plan voor mijn behoeften?

Wat zijn de CPU-, RAM-, Inode- en schijflimieten van de Hostinger plannen?

Hoe kan ik met VPS hosting op jullie platform beginnen?

Welke besturingssystemen ondersteunt Hostinger VPS hosting?

Krijg ik enige vorm van ondersteuning bij VPS hosting?

Wat is het verschil tussen VPS hosting en cloud hosting?

Heeft Hostinger VPS een openbare API?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.