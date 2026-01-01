Laravel VPS-hosting

Hostinger gebruikers kunnen kiezen voor de Ubuntu 22.04 met Laravel template tijdens hun VPS onboarding proces. Dit template wordt ook geleverd in CloudPanel - zodra je inlogt als beheerder, klikt je op je VPS-domein → Bestandsbeheer → Nieuw toevoegen → Bestand uploaden. Selecteer jouw projectbestanden en klik op Openen.

Voor een meer gedetailleerde handleiding, volg onze tutorial over Hoe zet je een Laravel project uit op je VPS?. Als je Laravel met een ander besturingssysteem wilt hosten, legt de tutorial je ook uit hoe je dit handmatig kunt doen.