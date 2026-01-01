Laravel Hosting

Hostinger-Nutzer können während des VPS-Einrichtungsprozesses einfach die Vorlage Ubuntu 22.04 mit Laravel wählen. Diese Vorlage wird auch mit CloudPanel geliefert. Sobald Sie sich als Administrator angemeldet haben, klicken Sie auf Ihre VPS Domain → Dateimanager → Neu hinzufügen → Datei hochladen. Wählen Sie Ihre Projektdateien aus und klicken Sie auf Öffnen.

Eine detailliertere Anleitung finden Sie in unserem Tutorial, wie Sie ein Laravel-Projekt auf Ihrem VPS bereitstellen. Wenn Sie Laravel mit einem anderen Betriebssystem hosten möchten, erklärt das Tutorial auch, wie Sie es manuell installieren.