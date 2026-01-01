Gameserver mieten

Wählen Sie Ihren Gameserver Hosting-Plan

Game Panel 1
4,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 119,76 € (regulärer Preis 311,76 €). Verlängerungspreis: 8,99 €/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
Game Panel 2
6,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 167,76 € (regulärer Preis 383,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
Game Panel 4
9,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 239,76 € (regulärer Preis 647,76 €). Verlängerungspreis: 21,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
Game Panel 8
19,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 479,76 € (regulärer Preis 1.271,76 €). Verlängerungspreis: 43,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Mod Support
DDoS Schutz
Voller Root Zugang
1-Klick-Installation
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose wöchentliche Backups
Rechenzentren weltweit
Mehrere Spiele hosten
AMD EPYC-Prozessoren
Maximieren Sie die Stabilität, genießen Sie die Flexibilität

Eigene Gameserver bedeuten endlose Möglichkeiten zur Anpassung Ihrer Spiele und zum Aufbau einer Gemeinschaft.

Konfigurieren Sie Ihre Servereinstellungen und passen Sie Ihr Gameplay mit vollständigem Root-Zugriff an, spielen Sie exklusiv mit Ihren Freunden und rüsten Sie auf, um mehr Ressourcen zu erhalten, sobald Ihre Gemeinschaft wächst. Sind Sie sich nicht sicher, welches Spiel Sie spielen möchten? Kein Problem, hosten Sie mehrere Spiele und wechseln Sie zwischen ihnen.
Ihr nächstes Gaming-Erlebnis wartet auf Sie

Entfesseln Sie außergewöhnliche Leistung, mehr Anpassungsmöglichkeiten und exklusive Gaming-Sessions mit Ihren Freunden – alles auf Ihrem eigenen Gameserver.

Anpassung und Kontrolle

Ihre Spiele, Ihr Server, Ihre Regeln. Erhalten Sie vollen Root-Zugriff auf den Server und passen Sie Ihre Spiele nach Ihrem Geschmack an.

Außergewöhnliche Leistung

Industry-recognized technology for your games. Take advantage of AMD EPYC processors and NVMe SSD storage.

Datenwiederherstellung

Machen Sie sich keine Sorgen um den Verlust Ihrer Daten – stellen Sie sie aus automatischen Backups wieder her und machen Sie einen Snapshot, bevor Sie größere Änderungen vornehmen.

Richten Sie Ihren Gameserver dort ein, wo Sie spielen

Wählen Sie aus Rechenzentren in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie den Serverstandort, der Ihrer Community am nächsten liegt, für das beste Spielerlebnis.

Bewährtes und vertrauenswürdiges VPS Hosting-Unternehmen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Wir sind für Sie da

Erhalten Sie eine dedizierte IP-Adresse, eine integrierte Firewall und DDoS-Schutz, um Ihren Server vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Genießen Sie eine einfache Verwaltung mit einem benutzerfreundlichen Control Panel und sofortigen Einrichtungen für über 100 beliebte Spiele, einschließlich Minecraft, ARK: Survival Evolved, Enshrouded, Counter-Strike, Palworld und mehr.

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Müheloses Gaming auf einem VPS: Bringen Sie Ihren Gameserver sofort zum Laufen

Wählen Sie aus über 100 Spielen und richten Sie Ihren Gameserver mit wenigen Klicks ein. Wenn Ihnen einmal langweilig wird, können Sie jederzeit ein anderes Spiel spielen.

7 Tage bis zum Tod

CS2

Enshrouded

Minecraft

Palworld

Rust

Satisfactory

Terraria

Valheim

Game Server Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Gameserver mieten

Was ist ein Gameserver?

Was sind die Vorteile, meinen eigenen Gameserver zu hosten?

Was sind die Hardware-Spezifikationen der Server, einschließlich CPU, RAM und Speichertyp?

Welchen Schutz bieten Sie gegen mögliche Angriffe?

Can I change my plan or upgrade my game server hosting later?

Welche Art von Kundenservice erhalte ich?

