Enshrouded Server mieten

Enshrouded Hosting ist ein für das Spiel optimierter VPS Hosting-Dienst. Er wird mit dem Game Panel geliefert, mit dem Sie einen Enshrouded-Gameserver mit nur wenigen Klicks installieren können.

Dank des vollständigen Root-Zugriffs auf Ihren Gameserver können Sie ihn nach Belieben anpassen. Installieren Sie Mods, ändern Sie die Tageszyklen, machen Sie Ihre Gegner stärker oder schwächer und fügen Sie weitere Spieler hinzu.

Darüber hinaus bietet Hostinger fortschrittliche Leistungs- und Sicherheitsfunktionen, damit Sie das Spiel wirklich genießen können. Genießen Sie eine Glasfaser-Infrastruktur mit 300 Mb/s, AMD EPYC Prozessoren und NVMe SSD-Speicher für eine hervorragende Leistung. Seien Sie versichert, dass Ihr Gameserver mit unserem Malware-Scanner, der integrierten Firewall, dem Traffic-Filter und einer dedizierten IP-Adresse gesichert ist.

Wenn Sie andere Spiele ausprobieren möchten, unterstützt unser VPS Hosting auch über 100 Gameserver, darunter Minecraft, ARK: Survival Evolved, Counter-Strike und Palworld.