Enshrouded server hosting

61% ছাড়
Game Panel 1
৳  679.00 /মাস
৳16,296.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳41,256.00)। ৳1,229.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
58% ছাড়
Game Panel 2
৳  919.00 /মাস
৳22,056.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳53,016.00)। ৳1,599.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 4
৳  1,349.00 /মাস
৳32,376.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳88,296.00)। ৳3,069.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
63% ছাড়
Game Panel 8
৳  2,699.00 /মাস
৳64,776.00-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳176,616.00)। ৳6,129.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

মোড সাপোর্ট
DDoS সুরক্ষা
সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস
এক-ক্লিক ইনস্টলেশন
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
একাধিক খেলা হোস্ট করুন
AMD EPYC প্রসেসর
Bring friends to the open world

Enshrouded is a survival game designed for multiplayer adventures. You will have to build bases, find or craft weapons, and combat enemies to survive.

With your own Enshrouded game server, you can install various mods, customize settings, and play with your friends.
enshrouded 1

Take your gaming experience to the next level

Discover a dedicated Enshrouded server and VPS hosting. Install new mods and packs. Enjoy better performance and instant scalability.

Maximum flexibility

Customize your open world as you like with full root access. Install mods, control weather conditions, change day and night cycles, make your enemies stronger, or adjust health regeneration.

enshrouded 2

Maximum performance

Your Enshrouded game server will be powered by AMD EPYC processors and SSD NVMe storage, while your game will run on a fibre-connected 300 Mb/s network.

enshrouded 3

Maximum scalability

Want to invite more players to play on your Enshrouded server? Upgrade your plan anytime with a few clicks and get more vCPU cores, bandwidth, and disk storage in a few minutes.

enshrouded 4

Host your game server where you play

Choose from data centers in Asia, Europe, North America, and South America. Select the server location closest to your community for the best gameplay experience and low latency.

Image

Tried and trusted VPS hosting company

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

Your game is safe with us

Get a dedicated IP address, a malware scanner, a built-in firewall, and DDoS protection to secure your server from cyber threats. Manage your game server with a user-friendly control panel. Create a manual snapshot before any major changes and restore the latest automatic backup if you run into any trouble.

enshrouded 5

