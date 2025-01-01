Jusqu'à 80% de réduction sur l'

hébergement de serveur enshrouded

Votre aventure Enshrouded, vos règles

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$  6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Section héros enshrouded

Choisissez votre plan d'hébergement de serveur Enshrouded

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Support pour les mods
Protection DDoS
Accès root complet et support professionnel en français
Installation en un clic
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Data centers situés dans le monde entier
Hébergez plusieurs jeux
Processeurs AMD EPYC
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Invitez vos amis dans le monde ouvert

Enshrouded est un jeu de survie conçu pour des aventures multijoueurs. Vous devrez construire des bases, trouver ou fabriquer des armes et combattre des ennemis pour survivre.

Avec votre propre serveur de jeu Enshrouded, vous pouvez installer divers mods, personnaliser les paramètres et jouer avec vos amis.
enshrouded 1

Améliorez votre expérience de jeu

Découvrez un serveur dédié Enshrouded et un hébergement VPS. Installez de nouveaux mods et packs.
enshrouded 2

Flexibilité maximale

Personnalisez votre monde ouvert comme vous le souhaitez avec un accès root complet. Installez des mods, contrôlez les conditions météorologiques, modifiez les cycles du jour et de la nuit, rendez vos ennemis plus forts ou régulez la régénération de la santé.
enshrouded 3

Performances maximales

Votre serveur de jeu Enshrouded sera alimenté par des processeurs AMD EPYC et un stockage SSD NVMe, tandis que votre jeu s'exécutera sur un réseau de 300 Mo/s connecté par fibre optique.
enshrouded 4

Évolutivité maximale

Vous voulez inviter plus de joueurs à jouer sur votre serveur Enshrouded ? Mettez votre plan à niveau à tout moment en quelques clics et obtenez plus de cœurs vCPU, de bande passante et de stockage sur disque en quelques minutes.

Conquérir Embervale avec notre hébergement de serveur Enshrouded

Votre jeu est en sécurité chez nous

Bénéficiez d'une adresse IP dédiée, d'un scanner de logiciels malveillants, d'un pare-feu intégré et d'une protection DDoS pour sécuriser votre serveur contre les cybermenaces. Gérez votre serveur de jeu à l'aide d'un tableau de bord convivial. Créez un snapshot manuel avant toute modification importante et restaurez la dernière sauvegarde automatique en cas de problème.

enshrouded 5

Hébergeur VPS approuvé et fiable

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

Hébergez votre serveur de jeu où vous jouez

Choisissez parmi les data centers d'Asie, d'Europe (dont la France), d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Sélectionnez le serveur le plus proche de votre communauté pour une expérience de jeu optimale et une faible latence.

enshrouded 6

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait(e), vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans un délai de 30 jours suivant l'achat. Les remboursements des VPS sont soumis à un délai d'attente de 180 jours entre deux remboursements. La procédure est simple et sans risque. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

FAQ sur l'hébergement de serveur Enshrouded

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur nos services d'hébergement de serveurs privés virtuels Enshrouded.

Qu'est-ce que l'hébergement Enshrouded ?

Comment configurer un serveur dédié Enshrouded ?

Quelle est la configuration requise pour un serveur Enshrouded ? Quel type de Game Panel vais-je recevoir pour mon jeu ?

Puis-je changer de plan ou passer à une version supérieure de mon hébergement de serveur Enshrouded ultérieurement ?

Quel type de support vais-je recevoir pour gérer mon serveur Enshrouded ?