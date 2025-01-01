L'hébergement Enshrouded est un service d'hébergement VPS optimisé pour le jeu. Il comprend le Game Panel qui vous permet d'installer un serveur de jeu Enshrouded en quelques clics.

Grâce à l'accès root complet à votre serveur de jeu, vous pouvez le personnaliser autant que vous le souhaitez. Installez des mods, modifiez les cycles journaliers, rendez vos ennemis plus forts ou plus faibles et ajoutez plus de joueurs.

En plus de ces avantages, Hostinger offre des performances avancées et des fonctionnalités de sécurité pour vous permettre de profiter pleinement du jeu. Profitez d'une infrastructure 300 Mo/s connectée par fibre optique, de processeurs AMD EPYC et d'un stockage SSD NVMe pour d'excellentes performances. Soyez assuré que votre serveur de jeu est sécurisé grâce à notre scanner de logiciels malveillants, notre pare-feu intégré, notre filtre de trafic et une adresse IP dédiée.

Si vous souhaitez essayer d'autres jeux, notre hébergement VPS prend également en charge plus de 100 serveurs de jeux>, dont Minecraft, ARK : Survival Evolved, Counter-Strike et Palworld.