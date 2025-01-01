Trois.Deux.En ligne

À propos de Nous

Trouvez votre succès en ligne avec Hostinger

Hostinger s’engage à rendre le web accessible à tous, que vous soyez développeur, blogueur débutant ou entrepreneur. Avec notre hébergement ultra-rapide, notre créateur de sites internet basé sur l’IA et notre hPanel intuitif, réussir en ligne n’a jamais été aussi simple.
Un hébergeur web globalement reconnu

Lancée en 2004 en tant que startup technologique basée en Lituanie, Hostinger est aujourd'hui un leader des solutions d'hébergement web, servant plus de 4 millions de personnes dans plus de 150 pays.
Fidèles à notre réputation et classés dans le FT 1000 des entreprises européennes à la croissance la plus rapide pour la sixième année consécutive, nous continuerons à améliorer nos services, à explorer de nouveaux marchés et à contribuer à d'autres réussites.

*Reconnue par le Financial Times.

Notre Histoire

Nos atouts

Outils de gestion transparents

Vitesse du site internet

Support dédié 24h/24 et 7j/7

Quelle que soit votre expérience ou votre expertise technique, nos outils de création et de gestion de sites ont été créés en gardant à l'esprit l'expérience et la puissance de l'utilisateur. Contrôlez tout en un seul endroit avec hPanel, des noms de domaine à l'hébergement web en passant par les comptes email et bien plus encore. Disposez de plus de temps pour ce qui compte grâce à notre créateur de sites internet Hostinger alimenté par l'IA et fonctionnant par glisser-déposer - créez et publiez un site web en quelques minutes, sans limites.

Nous voulons que les créateurs de sites et les propriétaires d'entreprises avancent vite. Imaginez que votre site se charge en quelques millisecondes partout dans le monde grâce à nos serveurs répartis dans le monde entier, avec un temps de disponibilité garanti de 99,9 %. Offrez à votre public la meilleure expérience utilisateur possible et observez l'amélioration de votre classement.

Nous sommes là pour tous les utilisateurs d'Internet qui ont l'intention de conquérir le web. Notre équipe de support client parle plus de 8 langues, vous pouvez donc communiquer en toute confiance vos idées et vos préoccupations dans votre propre langue. Ne vous inquiétez plus des problèmes techniques, nous vous promettons de vous répondre rapidement avec les meilleures solutions.

Des millions de clients satisfaits

Ils sont des milliers à faire confiance à Hostinger. Découvrez leur avis sur nos services.

Podaz Store
Boutique en ligne

J'ai récemment été en contact avec l'équipe de service client d'Hostinger. Le service était l'un des meilleurs que j'ai connu - leurs agents étaient informatifs et serviables. Même avec peu d'informations, ils ont réussi à détecter le problème et à le résoudre rapidement.

Andrew
Développeur web

J'ai suivi quelques cours de conception et de développement de sites web et j'étais novice en matière de gestion de sites web. Je voulais mettre en pratique les compétences que j'apprenais, alors j'ai cherché un excellent hébergeur qui me laisserait le contrôle total de mon code. C'est ainsi que j'ai choisi Hostinger.

Jeremiah Kobina
Ingénieur Logiciel

J'ai 94 sites Web hébergés sur Hostinger en ce moment, et mes clients et moi-même avons toujours apprécié Hostinger pour deux choses : la vitesse du serveur et le support client cinq étoiles. Hostinger est la meilleure plateforme pour tous, que vous soyez un débutant ou un développeur professionnel.

TECHNOLOGIES

Innovation En Mouvement

Nous sommes l'un des hébergeurs les plus rapides et les plus efficaces et nous nous adaptons constamment aux dernières avancées technologiques de l'industrie. Pour maintenir une vitesse et une efficacité maximales pour nos clients, nous améliorons constamment l'infrastructure de nos serveurs avec des solutions anti-DDoS avancées, a pile technologique LiteSpeed, et notre tableau de contrôle personnalisé - hPanel.
Plus d'informations sur l'aspect technique
PERSONNEL

Les Personnes Engagées sont des Héros

Hostinger est l'un des fournisseurs d'hébergement web et de créateur de sites IA à la croissance la plus rapide, avec plus de 900 employés répartis dans 54 pays. Tout comme nous sommes engagés envers nos clients, nous prenons soin de notre équipe pour favoriser le développement professionnel et aider nos utilisateurs à atteindre un niveau supérieur. Rejoignez Hostinger et évoluez avec nous !
Vérifier les opportunités de carrière
L'OBSESSION DU CLIENT

Avant De Parler, Nous Écoutons

Vous, le client, occupez le rang le plus élevé chez Hostinger. Vos commentaires sont essentiels à l'amélioration de nos produits, de nos processus et de la satisfaction globale de nos clients. Nous cherchons toujours à obtenir l'avis de nos clients par le biais des sondages, des évaluations en ligne et des entretiens individuels.
Trouvez le meilleur moyen de nous contacter
Hostinger est vraiment un hébergeur très fiable
Bitcatcha
Meilleur pour Une Disponibilité Optimale
PCMag
Cela ressemble à un hébergeur haut de gamme
Quicksprout
