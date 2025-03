Nemrég felvettem a kapcsolatot a Hostinger Ügyfélsiker Csapatával. A szolgáltatás az egyik legjobb volt, amelyet nekem valaha is nyújtottak: munkatársaik segítőkészek voltak és sok információt adtak át. A szolgáltatás nemcsak informatív volt, hanem segítőkész is. Kevés információval is meg tudták találni a problémát, és gyorsan meg is oldották azt.