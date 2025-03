Ich hatte nur einige Kurse in Webentwicklung und -design belegt und war neu in der Verwaltung von Websites. Ich wollte die erlernten Fähigkeiten in der Praxis anwenden, also habe ich mich nach einem guten Hoster umgesehen, bei dem ich die volle Kontrolle über meinen Code habe. So bin ich zu Hostinger gekommen.