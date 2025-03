Hostinger Horizons ist ein KI-App-Builder, mit dem Sie Web-Apps erstellen können - ganz ohne Programmierkenntnisse. Stellen Sie es sich als einen KI-Softwareentwickler vor, der Ihnen zur Verfügung steht.

Das Tool erstellt alles, was Sie möchten. Beschreiben Sie einfach in Ihrer Muttersprache, was Sie erstellen möchten, und Hostinger Horizons generiert Ihre App fast sofort. Sie können alles in der Sandbox-Umgebung direkt neben dem Chat sehen und testen.

Möchten Sie Anpassungen vornehmen, Funktionen hinzufügen, ein Element entfernen oder Text ändern? Sie können all dies tun, indem Sie mit der KI chatten. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, können Sie Ihre Web-App mit einem einzigen Klick bereitstellen.

Hostinger Horizons versteht auch Sprache und Bilder. Sie können beispielsweise eine Skizze Ihrer App bereitstellen – oder einen Screenshot dessen, was die KI reparieren muss.