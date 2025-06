Wenn Sie von vorne anfangen, erweitern Sie Ihre Mailingliste am besten, indem Sie Abonnenten die Anmeldung so weit wie möglich erleichtern. Am bequemsten ist es, Ihrer Website ein Abonnementformular hinzuzufügen und so E-Mails von Ihrem Publikum zu sammeln.

Reach unterstützt die Kontaktsynchronisierung von Ihrer Hostinger Baukasten-Website, sodass Ihre Kontaktliste immer aktuell bleibt. Fügen Sie ein Abonnementformular zu Ihrer bestehenden Baukasten-Website hinzu oder erstellen Sie im Handumdrehen eine einfache Einzelseiten-Website. Vergessen Sie nicht, den Link über Ihre sozialen Kanäle zu teilen und Ihr Publikum einzuladen. Ein einfacher CSV-Datei-Upload zum Hinzufügen neuer Kontakte ist ebenfalls verfügbar.