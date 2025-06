Hvis du starter på nytt, er den beste måten å utvide adresselisten din på å gjøre det enkelt for folk å abonnere. Den mest praktiske måten er å legge til et abonnentskjema på nettstedet ditt, slik at du kan samle inn e-post fra publikum.

Reach støtter kontaktsynkronisering fra Hostinger nettsidebygger -nettsiden din, slik at kontaktlisten din alltid er oppdatert. Legg til et abonnentskjema på det eksisterende nettsidebygger-siden din, eller opprett et enkelt nettsted med én side på få sekunder. Ikke glem å dele linken i de sosiale kanalene dine for å få publikum med på laget. En enkel CSV-filopplasting for å legge til nye kontakter er også tilgjengelig.