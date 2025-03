VPS-hosting gir dedikerte ressurser og root-tilgang, noe som sikrer bunnsolid ytelse og lar deg selv administrere serveren og tilpasse hostingmiljøet ditt til dine spesifikke behov. Siden det er en selvadministrert tjeneste, krever VPS-hosting mer tekniske ferdigheter.

I mellomtiden kombinerer cloud-hosting kraften til en VPS og enkelheten til administrert webhotell. Den har et forhåndsbygget miljø og et brukervennlig kontrollpanel, slik at du kan nyte godt av en rask og sikker nettside uten å måtte forholde deg til kompleksiteten ved VPS-hosting.

Våre alternativer for cloud-hosting leveres også med et integrert innholdsleveringsnettverk (CDN). Det lagrer automatisk kopier av innholdet på nettsiden din på tvers av et globalt nettverk av servere, noe som forbedrer nettsidens ytelse med 40 %.

Med VPS-hosting lagres nettstedets data på én enkelt fysisk server.