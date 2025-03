O alojamento VPS fornece recursos dedicados e acesso root, garantindo um desempenho sólido e permitindo-lhe gerir o servidor e personalizar o seu ambiente de alojamento de acordo com as suas necessidades específicas. Uma vez que se trata de um serviço auto-gerido, o alojamento VPS requer mais competências técnicas.

Entretanto, o alojamento cloud combina o poder de um VPS e a simplicidade do alojamento web gerido. Apresenta um ambiente pré-construído e um painel de controlo fácil de usar, para que possa desfrutar de um site rápido e seguro sem lidar com a complexidade do alojamento VPS.

As nossas opções de alojamento cloud também vêm com uma rede de entrega de conteúdos (CDN) integrada. Esta armazena automaticamente cópias do conteúdo do seu site numa rede global de servidores, melhorando o desempenho do site em 40%.

Com o alojamento VPS, os dados do seu site serão armazenados num único servidor físico.